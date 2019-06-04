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老闆帶去「爽一下」！　男友自爆「特殊體質」不去不舒服：同事老婆都接受

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▲林男遭酒店妹怒告性侵。（圖／示意圖，無關本案 ／記者張一中攝）

▲原PO男友表示，老闆帶他們去「開查某」，同事的老婆也都能接受。（圖／示意圖，無關本案 ／記者張一中攝）

地方中心／綜合報導

這樣的行徑未免也太誇張了吧！一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，男友和她坦白，被老闆帶去「找女人」，還說他同事也這樣，同事的老婆也都接受，讓原PO感到相當傻眼。

原PO表示，「我男友昨天告訴我，他上週被老闆帶去『開查某』，他說到了車上老闆才告訴他要去做什麼，他原本要待在車子上，但車子周圍讓他不舒服（他有特殊體質）所以他就進去了，跟那些女生發生關係」。

原PO還說，「昨天整個理智線都斷了，重點是男友還告訴我，同事的老婆也知道，也接受他老公吃外面的，而且他同事還有小孩」，甚至告訴原PO，「這就是理念想法不同的地方啊，我也只是告訴你，我去了。你不能歧視那些人啊，這代表你在乎，你根本很介意」。

▲▼ 床，女生，棉被，房間，失戀，分手。（示意圖／Tirachard Kumtanom／取自免費圖庫stocksnap）

▲男友的藉口，讓原PO感到相當傻眼。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫stocksnap）

原PO氣得表示，「我X他媽的就是介意，在一起前你這樣我接受，但是在一起後可以不要一直當好好人，什麼都答應，什麼都去嗎？分明不會害你失去工作的，搞的我們要分手，還說我們這樣的感情拖著也是浪費我的青春」。

對此，網友們看後紛紛留言表示，「去嫖還推到特殊體質，鬼話連篇」、「這什麼鬼藉口？！想分手理由一堆！」、「理由好爛，還好沒結婚快放生吧」、「想打砲就想打砲，理由很多」。

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關鍵字：老闆,男友

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