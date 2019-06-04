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雨中搶人！短褲妹衝傘下勾手狂ㄋㄞ　正宮男友「淋雨幫滅慾火」萬人笑炸

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▲約會,女朋友,女友,男朋友,男友,牽手。（圖／取自免費圖庫StockSnap）

▲女同學勾住原PO男友的手撒嬌。（示意圖／StockSnap）

網搜小組／綜合報導

看似無害、實際卻工於心計的「綠茶婊」讓許多女孩都恨得牙癢癢。一名女大生表示，她和男友都在台中讀大學，她去找男友時正在下大雨，2人便決定各自撐傘。沒想到男友班上一名女同學突然衝過來擠進男友傘下，奮力勾著男方的手，還狂撒嬌「謝謝你來救我～」。但男友不僅沒上鉤，還馬上出招，讓網友笑噴。

「前一陣子台中常常有午後雷陣雨，大到會淹水的那種」，這位女大生在《Dcard》貼文，說她和男朋友都在台中讀大學，有天她到男友學校找對方，但因為雨實在太大，當時2人決定各自撐傘。沒想到男友班上的女同學突然衝過來、擠進男方傘下，讓2人都傻眼。

請繼續往下閱讀...

原PO說，該位女同學「穿著酒紅色小可愛和短到要露出屁股蛋的短褲，奮力地勾著男友的手、奮力地甩動她的秀髮想用她的髮香迷惑男友（雖然男友被她頭髮上的水滴噴得滿臉啦）」，還嬌滴滴地說「○○○（男友名）謝謝你來救我～不然雨下那麼大，人家都不知道怎麼辦～你真貼心～」。

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▲▼正妹,辣妹,短褲,牛仔褲,美女。（圖／pixabay）

▲女同學身穿小可愛和短褲。（示意圖／pixabay）

短褲妹說完後，還看了原PO一眼，「應該是想要看我面目猙獰的樣子吧？我當下是滿猙獰的啦，因為想笑又不能笑出來」。在女同學得意之際，原PO男友突然一把將人推出傘外，讓原PO直呼「這個舉動讓我跟女同學愣住了」，雨也「嘩啦啦」地打在短褲妹身上。

女同學便用力扯喉嚨質問「○○○你幹嘛！」原PO男友見狀，只是看著短褲妹、默默開口「同學我看妳蠻慾火焚身的，想說淋一下雨會不會比較涼……」讓原PO笑噴「慾火焚身同學直接被K.O.」。

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲原PO男友將短褲妹推出傘外，要女方「淋雨滅慾火」。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

原PO也補充，說短褲妹是男友報告的組員，「但她總愛私下密男友很多她的私事，而男友always回她一個這樣哦的貼圖，然後再跟我抱怨她好煩」；事後，據說短褲妹就四處跟好姐妹哭訴原PO男友欺負人，不過原PO男友並沒有很在意。

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「嘴角不爭氣的上揚」、「這個逗笑我了」、「男友反應好好笑」、「不小心就笑了，也太有畫面感了吧」、「看到結局我就放心了，莫名痛快」、「我會直接把傘硬塞給她，然後去跟自己的閃擠❤」、「男友夠力」、「太療癒了吧！好想在現場看」、「笑到不行，這男友有加分」、「男友這樣很可以，她是真的該淋一下降溫」。

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關鍵字：男友,女友,撐傘,下雨,女同學,Dcard

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