連吊桿車都考到！白皙辣妹「超猛4證照」被酸人妖...霸氣回擊　網全跪了

▲真的不簡單。（圖／賴美樂授權引用）

網搜小組／綜合報導

一名熱愛騎重機的女網友，從幾年前開始，陸續取得重機、大貨車等駕照，就連吊桿車證照也到手，沒想到竟被無聊網友酸言酸語，嘲諷她是人妖；而大部分人看到這些，都豎起大拇指狂讚，直呼「很明顯羨慕嫉妒」、「真的是高手阿」。

這名辣妹從102年開始，接連去考大型車、堆高機、移動式起重機及大型重型機車等執照，怎料在臉書曬出帥氣成果時，竟有網友留言嗆，「你是人妖嗎」、「你不男不女喔」、「考證照很了不起喔」。

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眼看莫名遭到言語霸凌，她忍不住在「爆怨公社」發文怒道，「為什麼要歧視女性？為什麼女生考這些證照叫人妖？你才人妖，你全家都人妖。」

▲酸葡萄心理吧。（圖／賴美樂授權引用）

po文一出，讓大票網友看呆，紛紛讚嘆「女生開這些很帥啊」、「你超猛，我都考不到」、「小弟覺得妳超厲害，堆高機很難的～支持妳告下去」、「好厲害！我一直羨慕會可以開這些大車的女生呢」、「妳是我偶像！！我好想考這個」。

許多人也幫她抱不平，直說「會酸的都是考不過的...妳很厲害」、「這種人沒營養沒文化不用管」、「很厲害啊！這人的腦殘程度也是國家認證的」。

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▼原po還是個辣妹呢。（圖／賴美樂授權引用）