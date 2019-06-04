女兒高中畢業！暖媽「花1200訂花請假參加」挨批：很閒浪費錢　她霸氣開嗆

▲ 媽媽用心為女兒訂做的畢業花束。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

別人眼中「只是」高中畢業，對媽媽來說卻是無比的驕傲！一位媽媽日前訂製了花束、請了假要參加女兒的高中畢業典禮，沒想到卻遭到其他人閒言閒語。不過她隨後也霸氣表示「我花我的錢關你們屁事」，並且強調自己從不缺席孩子重要活動，種種一切都是珍貴的回憶。

一名母親在前幾日請假參加女兒的高中畢業典禮，還特地訂製了一束女兒最愛的藍白色玫瑰花要送給她。她透露這束花雖要價1200元，但卻是媽媽滿滿的心意；沒想到有人得知花束的價格後，竟然嫌說「浪費錢」、「不如拿去吃一頓好的」，還碎嘴「很閒喔還請假去參加」、「我們都沒時間去參加孩子的畢業典禮」。

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原po聽到這些閒話之後，表示自從女兒幼稚園起，每個重要場合她都一定親自參加，雖然工作的確很重要，但孩子在她心中的份量更重，「或許你覺得花錢買一束花很浪費錢，但這是一個美好的回憶，或許你覺得高中畢業而已，不去參加畢業典禮，但對我來講每次的畢業就是一次的驕傲。」

▲畢業示意圖 。（圖／取自免費圖庫pexels）

「我能陪女兒多久？」媽媽認為，再過幾年，女兒就要大學畢業出社會工作，和孩子的距離說不定會越來越遠，「現在不陪孩子，未來等著孩子回來陪嗎？」

最後她也霸氣表示，不管女兒的任何比賽、座談會，或是畢業等重要大事，只要女兒希望媽媽到場，她就會排除萬難參與，「請假是扣我的薪水，買花是花我的錢，關你們屁事，不用你們來些有的沒的。」

貼文一出，不少網友都大讚媽媽花挑得好，「花真美，你女兒一定很開心」、「好美的花啊，同學一定很羨慕」。另外大家也都紛紛認同原po的作法，「孩子成長只有一次，別缺席了」、「有些東西是用錢買不到的！妳的用心與陪伴拉近親子之間的距離！」、「我畢業的時候，本來媽媽要上班，已經不期望她會到場，但是媽媽請假來參加真的非常感動也很開心」、「孩子有你這麼細心周到的媽媽真的很幸福~」。

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