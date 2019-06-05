媽媽買飲料拿吸管給孩子用　父女自己拿完冷嗆：去買一包不就好了

▲女網友買飲料拿吸管，卻被一對父女「嘲諷」。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

一名女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，在大賣場幫孩子買了很多紙盒飲料，因為店家的吸管是自取的，她走過去按照自己買的瓶數拿取，一名國中女生看到竟然跟爸爸說「她拿了一把吸管」，正想開口解釋，少女的爸爸卻冷回一句，「那邊有賣吸管，去買一包不就好了」，讓她聽了又氣又傻眼。

原PO提到，因為買的飲料很多都是盒裝有圓孔的，加上是要給小孩子喝（還會帶出門飲用），結完帳就到服務台拿吸管，只是當時剛好沒有小根的，店員也同意讓她拿一般尺寸的長吸管，於是就按照自己買的瓶數拿了一些。

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▲現在越來越多民眾會自備環保吸管。（示意圖／記者董美琪攝）

沒想到這一幕被一名國中少女看到，她一坐上機車馬上就跟爸爸抱怨，「她拿了一把吸管」，還一邊說一邊比。原PO心裡雖然覺得不舒服，但還是想上前解釋，結果那位爸爸竟然冷冷地回了一句，「那邊有賣吸管，去買一包不就好了」，接著就直接騎走了，讓她覺得很傻眼，「你女兒買可以拿免費的，卻不屑別人拿？管好你們自己就好了啦！」

雖然這篇文章PO出後有不少網友建議原PO以後乾脆改用環保吸管，或是直接打開紙盒喝，這樣不僅能維護自然環境，也不會再遇到這樣的正義魔人；但也有同樣是媽媽的網友感嘆，小孩子喝飲料超級容易灑得到處都是，所以一定會給吸管，況且原PO原意也只是想表達「買幾瓶飲料拿幾根吸管」很正常，並不是想討論環保問題，「不要擺錯重點了啊。」