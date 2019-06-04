街友行竊遭逮嘆「想活得像人」！警幫找工作結果曝光…嘆：只能幫到這





▲吳男竊走民眾遺落的皮夾，遭警方逮捕，並依竊盜罪嫌移送。（圖／記者陳玉翻攝）

記者莊智勝／台中報導

人生重新出發……了嗎？台中市一名吳姓街友（約50歲）日前在北屯路戲院順手摸走遺落皮夾遭警逮捕，吳男向警方泣訴，因沒有一技之長、生活落魄淪為遊民，為了溫飽不得已才會竊走失物；育才派出所所長蕭登元見其犯後態度良好，還替他引薦清潔公司工作，豈料如今吳男已經獲釋3日，仍然未到公司報到，蕭登元也只能嘆息，「我們熱心幫忙，人生後面的路怎麼走，就看他自己的造化了！」

警方指出，無業的吳男長期流落街頭，平時以腳踏車代步，當夜色漸深就尋找騎樓挨過漫漫長夜；5月底吳男行經北屯路一處戲院，見前方機車座椅上有人遺落皮夾，竟起貪念順手拿走，事後被害人發現報案，警方調閱監視器掌握吳嫌行蹤，並於1日將其逮捕；吳也當場坦承犯行，並交出3600元贓款及皮夾、證件。

蕭登元說，吳嫌被逮捕後相當懊悔，無奈向警方表示，「我也想要找工作，也想活得像個人」，但無奈自己學歷僅高中肄業，身無一技之長，加上又久未與家人聯絡，居無定所下被迫當個以天地為家的遊民，終日在街頭遊蕩，就連三餐都成了問題；此次因一時貪念竊走失物，實是真的沒有東西吃、餓到受不了才會鋌而走險。

蕭登元見吳嫌犯後態度良好，且又憐憫其遭遇，因此引薦吳男到轄區內一家清潔公司任職，經聯繫業者後，對方也願意任用吳男，並提供員工宿舍、伙食等福利；當下吳嫌喜出望外，不斷向警方道謝，還欣喜地說「人生終於可以重新出發」。

▲吳男自嘆「也想活得像個人」，警方熱心幫他找工作，豈料如今3天過去，獲釋的吳男仍未到公司報到。（圖／記者陳玉翻攝）

如今已事隔3日，吳嫌在遭警方依竊盜罪嫌送辦當日就無保獲釋，但重獲自由的他卻未依約到清潔公司報到，蕭登元無奈地說，「我今天（4日）傍晚有打給清潔公司問，他們說人還沒有過去，也不知道他到底跑到哪去？」

蕭登元向《ETtoday新聞雲》表示，吳男被逮當天的一番真情自白，是不是為了博取警方同情的苦肉計，他不願多做臆測，「我們也是想盡一份心力，街友沒有工作、沒有錢，如果有這個機會、有業者樂意幫忙，我們也會熱心引薦，希望能減少社會問題，但我們也只能幫到這裡，後面的人生如何，還是要看個人的造化，如果他不想工作，我們也無能為力！」蕭登元猜測，吳男獲釋後可能還在轄區公園內流連，「我過兩天會再看看，希望他能依約到公司報到、上工，有個穩定的生活！」