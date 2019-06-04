　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

街友行竊遭逮嘆「想活得像人」！警幫找工作結果曝光…嘆：只能幫到這

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台中警方牽線幫街友找工作。（圖／記者陳玉翻攝）

▲吳男竊走民眾遺落的皮夾，遭警方逮捕，並依竊盜罪嫌移送。（圖／記者陳玉翻攝）

記者莊智勝／台中報導

人生重新出發……了嗎？台中市一名吳姓街友（約50歲）日前在北屯路戲院順手摸走遺落皮夾遭警逮捕，吳男向警方泣訴，因沒有一技之長、生活落魄淪為遊民，為了溫飽不得已才會竊走失物；育才派出所所長蕭登元見其犯後態度良好，還替他引薦清潔公司工作，豈料如今吳男已經獲釋3日，仍然未到公司報到，蕭登元也只能嘆息，「我們熱心幫忙，人生後面的路怎麼走，就看他自己的造化了！」

警方指出，無業的吳男長期流落街頭，平時以腳踏車代步，當夜色漸深就尋找騎樓挨過漫漫長夜；5月底吳男行經北屯路一處戲院，見前方機車座椅上有人遺落皮夾，竟起貪念順手拿走，事後被害人發現報案，警方調閱監視器掌握吳嫌行蹤，並於1日將其逮捕；吳也當場坦承犯行，並交出3600元贓款及皮夾、證件。

蕭登元說，吳嫌被逮捕後相當懊悔，無奈向警方表示，「我也想要找工作，也想活得像個人」，但無奈自己學歷僅高中肄業，身無一技之長，加上又久未與家人聯絡，居無定所下被迫當個以天地為家的遊民，終日在街頭遊蕩，就連三餐都成了問題；此次因一時貪念竊走失物，實是真的沒有東西吃、餓到受不了才會鋌而走險。

蕭登元見吳嫌犯後態度良好，且又憐憫其遭遇，因此引薦吳男到轄區內一家清潔公司任職，經聯繫業者後，對方也願意任用吳男，並提供員工宿舍、伙食等福利；當下吳嫌喜出望外，不斷向警方道謝，還欣喜地說「人生終於可以重新出發」。

▲台中警方牽線幫街友找工作。（圖／記者陳玉翻攝）

▲吳男自嘆「也想活得像個人」，警方熱心幫他找工作，豈料如今3天過去，獲釋的吳男仍未到公司報到。（圖／記者陳玉翻攝）

如今已事隔3日，吳嫌在遭警方依竊盜罪嫌送辦當日就無保獲釋，但重獲自由的他卻未依約到清潔公司報到，蕭登元無奈地說，「我今天（4日）傍晚有打給清潔公司問，他們說人還沒有過去，也不知道他到底跑到哪去？」

蕭登元向《ETtoday新聞雲》表示，吳男被逮當天的一番真情自白，是不是為了博取警方同情的苦肉計，他不願多做臆測，「我們也是想盡一份心力，街友沒有工作、沒有錢，如果有這個機會、有業者樂意幫忙，我們也會熱心引薦，希望能減少社會問題，但我們也只能幫到這裡，後面的人生如何，還是要看個人的造化，如果他不想工作，我們也無能為力！」蕭登元猜測，吳男獲釋後可能還在轄區公園內流連，「我過兩天會再看看，希望他能依約到公司報到、上工，有個穩定的生活！」

ET快訊
獨／內部民調曝光！蔡領先賴2％　年輕族群柯贏賴40%
才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！「先天基因缺陷」忍痛引產5月大
美國留學！他回台北工作「月領10萬」　預算15K租房驚：全是

關鍵字：台中,街友,工作,皮夾,偷竊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

街友行竊遭逮嘆「想活得像人」！警幫找工作結果曝光…嘆：只能幫到這

道路滿地都是錢　警民熱心撿拾全數還失主

高職生遇酒駕臨檢…加速離開罰9萬　法院「這理由」判撤銷罰單

館長嗆李婉鈺案「檢察官刁難」：把我員工叫去調查2次

新竹逆子20刀弒父！塞後車廂棄屍「露出一截手臂」　鄰驚悚直擊嚇報警

公司規定不能拍照…他好奇在倉庫隨手一拍　竟捕捉「黑色靈體」

被控誹謗韓國瑜出庭　吳子嘉：「王小姐應該要被傳喚」

妻奔出倒廚餘「遭機車撞飛」…顱內出血仍未醒！里長曝：一扶她血就開始流

影／彭佳嶼透抽戰況熱「一艘觀光海釣船」起火　29人跳海獲救1昏迷

美髮設計師黃敏誠帶刀從警　免費幫瑞芳金瓜石弱勢義剪

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

賀一航癌逝享壽64歲　 記得您給大家的歡笑..

《街舞2》Hip-Hop對決火藥味超濃　肢體衝突是給對手最大的尊敬

街友行竊遭逮嘆「想活得像人」！警幫找工作結果曝光…嘆：只能幫到這

道路滿地都是錢　警民熱心撿拾全數還失主

高職生遇酒駕臨檢…加速離開罰9萬　法院「這理由」判撤銷罰單

館長嗆李婉鈺案「檢察官刁難」：把我員工叫去調查2次

新竹逆子20刀弒父！塞後車廂棄屍「露出一截手臂」　鄰驚悚直擊嚇報警

公司規定不能拍照…他好奇在倉庫隨手一拍　竟捕捉「黑色靈體」

被控誹謗韓國瑜出庭　吳子嘉：「王小姐應該要被傳喚」

妻奔出倒廚餘「遭機車撞飛」…顱內出血仍未醒！里長曝：一扶她血就開始流

影／彭佳嶼透抽戰況熱「一艘觀光海釣船」起火　29人跳海獲救1昏迷

美髮設計師黃敏誠帶刀從警　免費幫瑞芳金瓜石弱勢義剪

特／吃飯先打卡？你其實活在社交地獄　《黑鏡》用科技寫下21世紀恐怖寓言

訪英引爆「抗議潮」！工黨求見被拒　川普密會脫歐黨魁

快艇主帥誇雷納德挨罰　柯爾更慘！開詹皇玩笑就損失1萬美金

貿易戰亮王牌？　發改委開座談會「建議加強稀土出口管控」

Gap夏季大減價6月6日強勢開跑198元起！超過千款熱門經典商品低至5折起

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

社會熱門新聞

逆子弒父！塞後車廂棄屍露出手臂

女國中生遭BB彈掃射　爸淚曝兇..

妻倒廚餘遭撞　里長：一扶她血就..

妻子抬頭見丈夫吊死在高壓電塔！..

紅蘿蔔蘋果汁都是 「籽籽」！民..

即／館長輸了！直播辱罵李婉鈺三..

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8..

知名廣播人賣假機油詐1.1億　..

公司規定不能拍照…他隨手一拍竟..

街友嘆「想活得像人」！警幫找工..

酒駕臨檢不停　法院這理由撤罰單

與聯結車擦撞倒地　女騎士當場遭..

第一次出國撞期長輩喪禮　婆婆大..

即／新竹逆子弒父棄屍溪洲橋下　..

更多熱門

相關新聞

中了嗎？上班族最討厭這10大職場小人

無論是職場菜鳥或老鳥，遇到小人也是意料之中的事。根據人力銀行調查，逾8成上班族透露，自己曾經遇過職場小人，其中雙面人、八卦狂、有靠山等10大類型最討人厭。

半夜溜進13歲小女友房間！壞壞完太大聲GG了

中美貿易戰加劇　Q3人力需求不如去年

闖紅燈撞飛女騎士　駕駛呆愣原地

噁男狂舔8歲女童腳趾　辯「幫她清潔」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

王彩樺跪地痛哭：無法相信賀一航過世！

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

才剛喜曝當爸…蔡昌憲忍痛引產「基因缺陷寶寶」

獨／光陽推「125等級電動機車」

當心吃進大腸癌！這5夜市美食超危險

逆子弒父！塞後車廂棄屍露出手臂

6月射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀

女國中生遭BB彈掃射　爸淚曝兇徒動機

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

公務員夫妻租屋18年　沒買房全投資被讚爆

妻倒廚餘遭撞　里長：一扶她血就開始流

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面