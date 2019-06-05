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為了她到台中工作遭冷回「不可能在一起」　癡情男愛太深網勸別等了

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▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲網友因工作關係和心儀的女子隔空表達心意，但卻出現另一個男人把她搶走，讓原PO非常難過。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

網搜小組／綜合報導

愛情讓人感到幸福，同時也讓人感到困惑。有網友在臉書發文，因工作關係和心儀的女子隔空表達心意，聊了整夜還約好下次一起騎蘇花公路，但卻出現另一個男人把她搶走，讓原PO感到非常難過，「妳默默地告訴我，如果以後真的不小心單身還有機會再一起，我心裡好難接受。」

網友在臉書《戀愛公社》發文，「原本覺得妳可愛、熱血，但是我害怕我們之間的距離，沒有辦法好好照顧妳，我告訴妳我的心意，我騎在蘇花上，和你用藍芽聊了整夜，讓我覺得不孤單，你說夜騎蘇花有點帥，下次要跟我夜騎蘇花。」未料，突然出現一個男子把原PO心儀的女子搶走，讓他悲傷的安慰自己「我只覺得妳可能真的在乎我，卻不小心先愛上了不是自己最喜歡的人」。

請繼續往下閱讀...

原PO繼續說，為了心儀的女子願意到台中工作，而對方也說如果真的這麼做會很感動，沒想到真的到了台中
，對方卻說「我們不可能會在一起」。原PO愛的太深，最後還說「我知道妳善變，所以不意外，但我還跟傻B一樣，在默默地等待妳回來的那一刻」。

此文一曝光，網友紛紛留言勸原PO不要再癡情等待了，「那麼容易被搶走，表示根本不珍惜你，又何必留戀」、「醒醒吧～別一廂情願了，好女孩很多的，別找輕易傷害自己的人」、「沒把你放在心上你也不用想太多了」、「這種女人還要幹嘛？男人腳下一片天，賺錢比較重要，有錢還怕沒女人」、「她如果真的愛你，就算出現富豪還是愛你好嗎！你值得更好。」

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關鍵字：戀愛公社,愛情,感情,心儀女子,蘇花公路,工作

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