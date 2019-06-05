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全勤+3天薪水被扣！爸過世請喪假…他帶全家散心　遇「抓耙子」傻了

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▲▼上班族,中年,退休,失業,下雨,工作。（圖／pakutaso免費圖庫）

▲爸爸過世，兒子帶全家出去散心，卻被誤會遊玩的初衷，還被扣了3天薪水和全勤。（圖／pakutaso免費圖庫）

生活中心／綜合報導

一名網友臉書抱怨，朋友爸爸最近過世，依法向公司請了8天喪假，並在喪假期間帶媽媽和兄弟姊妹出去散散心，卻被請特休也到同一個景點玩的同事拍照告狀，回來上班後才得知，全勤和3天薪水都被扣掉，讓他覺得莫名其妙，「請喪假帶全家人出去玩有錯嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，在為爸爸辦理後事期間，陸陸續續請了8天喪假，「頭2天處理殯儀館，第二次的2天申請補助之類的，最後4天，前3天他帶媽媽跟兄弟姊妹去爬山、去海灘走走，散心吃東西，最後一天送爸爸出殯處理好瑣事。」

請繼續往下閱讀...

不過就在原PO朋友經歷過父喪如此大的個人事件後，回到崗位上卻發現，他帶著家人散心的期間，被其他請特休的員工在出遊的景點撞見，還拍照傳給主管，「組長直接說喪假跑去玩，直接扣3天薪水也扣全勤」，「喪假不就是放假嗎？出去玩散心錯了？」

▲▼父過世請喪假！他帶家人散心　遭「扣3天薪＋全勤」傻了。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

▲原PO幫朋友抱怨，「喪假帶全家人出去玩有錯嗎」？（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

網友紛紛為原PO朋友抱不平，「去哪裡還要寫報表嗎」、「管人家喪假怎麼用，違反規定了嗎」、「那個組長可能沒經歷過相同事情，不知道悶久了會悶出病」、「散心被狗咬」、「管很寬，這些人住海邊膩啦」、「有沒有同理心啊，（組長）至少做決定前可以問一下啊。」

另外，不少網友提供建議，「喪假扣3天薪水也扣全勤直接違法」、「真的被扣的話，支持去勞工局投訴」、「公司管太多，管人家怎麼用，那是勞基法規定的假別，公司要扣，可以直接向勞工局申訴了」；也有人指出，原PO朋友拍照告狀的同事「非常無聊」，「就是有這種愛告狀的人」、「有夠87」、「他可能也想放喪假」、「他想要覺得自己很重要吧」。

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關鍵字：爆怨公社,喪假,全勤,薪水

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