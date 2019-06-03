交往7月...男友死不願合照！ 她見臉書「麻吉照」心碎了　網衝這點勸放生

▲情侶普通合照示意圖，但是對原po來說卻是奢侈。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

真心相待卻收到冷淡回應，癡情巨蟹女直呼心理都要生病了！一位女網友在臉書分享自己「苦戀」的過去，她表示和男友交往的過程中，兩人從來沒有一張合照，但男方臉書上卻有著和「女麻吉」的親密合照，且兩人交往7個月中也僅見過5次面，網友們看了之後都要她清醒一點，「這根本不是戀愛」、「你一廂情願而已」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中表示，自己曾經深愛過一個男人，但是對方種種冷淡態度和行為，讓她心灰意冷，即使再愛都還是要放手。她表示交往的7個月中，兩人見面的次數一隻手就數得出來，僅僅5次而已；雖然是遠距離，但他們連講電話也不超過20次。

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更誇張的是，兩人也從來沒有一起正面合照過，「曾經開口跟他說很想跟他拍照，但他都是藉口說改天再拍，今天頭髮很長，所以我們就沒一張合照！」

原po表示，之後的照片都是她自己「單方面偷拍」，因為怕對方生氣，只能拍那種側面的合照。沒想到有一天，她竟在臉書上看到男友跟「女性友人」的合照，動作還親密到接吻。原po詢問對方後，他才表示兩人只是「10年兄弟般的麻吉」；問他為什麼不能一起拍這種照片，男友則是選擇不語，不想回應這個話題。

▲親密合照示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原po心痛表示，自己不管是對男友或是男友家人都是當作自己人一樣，而男友對自己的朋友們、甚至是前女友都是熱情款待，唯獨對她就是冷淡的態度，讓她無奈表示「巨蟹女很重感情的，所以他媽的不要再亂騙我的眼淚了。」

網友們得知兩人的互動次數，都勸原po清醒一點，「不對勁就快閃，別浪費感情」、「7個月5次，你們其實根本沒在一起吧......」、「妳自己心裡有數」、「不是『你們的愛只有7個月』，只有妳的愛而已好嗎！」、「醒醒吧，這不是戀愛」、「不敢合照一定有鬼」。

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