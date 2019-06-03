站捷運手扶梯左邊被要求：用走的！　他「理智線斷回應」讓後面小姐臉紅紅

▲原PO認為，「這個世界需要我們來拯救，博愛座和電扶梯現象路還有點長。」（圖／示意照／記者劉昌松攝）

網搜小組／綜合報導

一名男網友站在台北捷運手扶梯左邊，結果被一名小姐唸，讓他當場理智線斷裂回應，讓對方臉紅紅快速離開。他認為若趕時間為何不走樓梯，「呼籲大家多站左邊，教育一下普遍民眾。林北站左邊，爽啦！」其實北捷曾表示，長期檢視機械元件的檢修紀錄，右站立、左通行並不會影響元件壽命，另也沒限制民眾站立的位置。

「看到手扶梯的新聞之後，我親身體驗到了」，當事人2日在「爆怨公社」臉書社團發文說，1日坐捷運回家搭手扶梯站左邊，排他後面3、4人的一名小姐不耐煩說，「先生，你可以用走的嗎？」

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原PO見狀回，「為什麼？不然妳走中間過，我要站這裡」；對方說，「這邊是給趕時間的人過的，站要站右邊。」他認為，早有所聞這種人的存在，「且我覺得妳趕時間乾我屁事啊，早點出門啊，O！所以我理智線一斷，提高了音量，然後理直氣壯地比手畫腳，沒錯，我就是要讓所有站在旁邊的人聽到。」

原PO在扶梯行駛快到底端，對小姐說「趕時間去走旁邊的樓梯啊，來人擠人幹嘛」，見對方滿臉憤怒又繼續說，「為什麼不能站？誰規定一定要用走的？」他離開手扶梯後忍不住回頭又再講幾句，「對嘛，妳趕時間妳自己去走樓梯不是比較快，還不用擠？」

▼原PO表示，「來揪團站左邊好了，不知道這社會現象何時能被解除？」（圖／資料照／記者張一中攝）

原PO指出，後來小姐臉紅紅、帶點憤怒，然後一臉像在說「這是什麼奇怪的智障」，並快速離開。他認為，若是在水洩不通的總站，他趕時間絕對走樓梯，捷運廣播「緊握扶手，站穩踏階」喊假的？扶梯左右不平衡故障發生事故才要學乖嗎？

「你能說我做錯了嗎？不能站嗎？」原PO說，可能因心情被影響，轉站後繼續站左邊，每見扶梯就站一次；後來看到一堆人潮寧在手扶梯前慢慢排隊，等老半天站右邊，左邊空空卻沒幾人要上去，「真不知道這個是什麼社會現象，就跟前陣子的博愛座爭議一樣，明明人一堆，就是沒有人坐，應該是心裡怕被別人投射眼光的病態吧。」

原PO認為，「但是我偏偏就是那種不怕別人眼光投射的人，往後人多、一堆人，我還是會繼續站左邊，不然就走樓梯。人滿的話，博愛座我一定也會先坐，真的有需要的人出現了就再優先禮讓。來揪團站左邊好了，不知道這社會現象何時能被解除？呼籲大家多站左邊，教育一下普遍民眾。林北站左邊，爽啦。」

▼北捷強調，並沒有限制旅客電扶梯站立位置或行走與否。（圖／資料照／記者季相儒攝）

原PO後來補充說，他看完網友回覆真的放心了，「剛剛不敢說，我現在要說出來了，到後面我的站左邊幾乎都是故意的了，似乎是在等待這種人的出現，再好好嘴炮教育一次。這個世界需要我們來拯救，博愛座和電扶梯現象路還有點長。」他也創立「男女老少站出來 站好站滿」臉書活動，呼籲大家手扶梯站左邊。

使用台北捷運站內手扶梯，旅客全站在右邊，左側則留空間通行，是經年累月習慣下的特殊風景，網上也不時有激烈爭辯是否該「左右平衡」，避免損壞設備。北捷月前曾布新聞稿提到，長期檢視機械元件的檢修紀錄，右站立、左通行並不會影響元件壽命。

北捷強調，以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導電扶梯安全，並沒有限制旅客電扶梯站立位置或行走與否，會持續呼籲旅客使用電扶梯，發揮捷運禮讓文化、彼此尊重。