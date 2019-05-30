半夜觀音山跑山！「G6眼鏡男」摔車磨破臉說恐怖過程　廟公：遇到抓交替

▲原PO上山和下山都看到一名「乞丐」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

「喏，不就在外面？只是被擋著進不來而已。妳也很天才，被跟了一整路還沒自覺…」一名女騎士分享和朋友半夜到觀音山跑山，結果同行的眼鏡男卻摔車，詢問原因後嚇壞大家，立刻用「牽繩綁住腰」將人帶到廟裡求助。廟公說，「妳朋友遇到是抓交替的，原因是他做了不該做的行為…那是他該承擔的，你們、甚至我也無法干涉的。」

「為什麼選這？你們不知道人家都說觀音山很陰？」原PO發文說，當時詢問朋友，但對方拍胸脯保證說跑好幾次都沒事；上山途中，並沒發生人家說過「車頭鎖死」的事，而在某處看到一名穿破爛的乞丐站在一旁，她疑惑問了前座的朋友，「欸現在這時間乞討會不會太早」？朋友則回「乞討不分時間的，缺了就討啊。」

請繼續往下閱讀...

原PO指出，一群人到遊客中心之後下山，她又看見那名乞丐，覺得他站兩小時還沒動會不會太厲害，就在這時對方抬頭了，「他的五官正常，沒有恐怖的成分在，只是臉很髒罷了，再加上破舊的衣服使得他看起來陰森。這麼想著，我不自覺鬆了口氣。」

原PO說，一群朋友下車後，將手機架在車上拍公墓，其中一名眼鏡男蹲到一座墓旁，手還指著照片上的女生，「我感到不對勁立刻衝上去拿下手機，指著他們罵『你們有什麼毛病！這什麼地方你們不知道嗎？他媽你們有夠不尊重的』！」但他們只是笑笑說，「沒事啦，不止一次來拍過了」，說完繼續拍。

▼原PO分享深夜到觀音山跑山遇到的靈異事件。（圖／資料照／觀光局北觀處提供）



原PO不經意抬頭望向那一大片墳墓區，看到那乞丐站在一堆墓裡，頭面向她這裡，「O你O，我真的要這麼好運？我轉過頭淚眼婆娑看著我那群朋友們。」有人發現原PO不對勁，收起手機走到她周圍，問「發生什麼事了」；她說出上山到現在的所見所聞，包括站在墓中的男子，然後朋友不約而同轉向她所指的方向，但此時已經沒人在。

「O！不要在那說鬼話啦，我們快走吧。」眼鏡男打了個冷顫後，立刻戴上全罩式安全帽，發車完後不熱胎便直接先騎走。原PO說，後來大家沒眼鏡男消息，一群人便停下並狂傳訊息和撥電話給他，才知道他摔車。

文中提到，大家趕到後，眼鏡男騎的光陽「G6」前輪偏一邊掛在一旁護欄上，車體側邊一大片刮傷，他則躺在路中央，左臉頰和兩手手臂皮都磨掉，上頭滿是小石子卡在傷口裡；大家確認他沒有太嚴重的傷後，兩男合力將他抬起，把他放到其中一輛機車上。

眼鏡男被詢問發生什麼事，他有些顫抖說，「我本來要先回家，可是突然感覺有東西忘在遊客中心那裡，我就趕回來，可是剛剛就在那裡」，他指著護欄旁的廣角鏡，「我一直覺得背後怪怪的，就看了一下那鏡子，就發現一個女的拉著我的後扶手在跟著一起跑，但是那時候我時速快90。」

▼眼鏡男說，從廣角鏡看到一個女的跟著他。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

原PO好奇，「所以你忘了什麼東西才回來」；眼鏡男突用力回過頭來盯著她，並不停反問「我忘了什麼嗎」？大家察覺情況越來越不對，連忙將他倒地的機車扶起牽到路旁，一人拿放在車廂的狗牽繩，把要載他的人和已經整個人呈現恍惚的他，兩人的腰綁在一起，趕緊出發下山找廟宇，當時是清晨4點。

原PO指出，到廟宇後，一名男子觀察一陣子，突拿手中的竹板子敲她手臂一下，「妳齁，看到那就該知道不對勁了」；她問「看到什麼」；對方回「還能什麼？魔神仔啊，妳身上還有祂們的味道。」

「我聞了聞身上，沐浴乳和洗髮精的味道」，原PO聽到對方說「那味道聞不出來的」，「這次他眼神確實是透露出他當我是傻子的意味，『大半夜的誰會站在同一個地方動也不動，甚至穿那樣子』？」她反問「大哥，你怎麼知道那位穿怎樣？」

「我是廟公不是大哥」，廟公用手中竹板子指了下外頭，「喏，不就在外面？只是被擋著進不來而已。妳也很天才，被跟了一整路還沒自覺。」他喝口茶繼續說道，「妳朋友遇到是抓交替的，原因是他做了不該做的行為。」

▼廟公說，眼鏡男被抓交替。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

廟公看了眼鏡男好幾秒，上前直接用力拍下他的背，讓對方疼痛叫幾聲，也因此回過神來。廟公笑了一下說，「會痛哦？會痛就好，還活著。」原PO想到還得回家，連忙問廟公「那祂或祂們在外面，我們要怎麼回家？」

「就出去啊。」廟公從抽屜拿出好幾張符紙，在上頭寫下原PO看不懂的東西，並點了包括她在內的幾個人拿；廟公被沒有拿符的人提問後，只是回答「你們陽氣夠，他們太陰而已。」

「而被說太陰的我們，將符塞到安全的地方，好不容易大家都好了以後，便向廟公道謝轉身離去」，原PO說，她被廟公叫住「妹妹」，「他摸摸我的頭，一種很溫暖的感覺讓我身體漸漸沒這麼不舒服，『下次遇到妳覺得不對勁的，相信自己直覺』。」

原PO表示，她不禁感到一陣暖心，「會的，廟公下次見」；她踏出門前向他揮了揮手，聽到對方說「什麼下次見！別見最好啦！」

▼眼鏡男在墳墓對亡者不敬，結果摔車。（圖／達志／示意圖）

大家到家各自報平安後，眼鏡男在LINE群傳了當時他看到的詳細情形，「前面我不是和你們講了我看到什麼嗎？但是我沒跟你們說為什麼我摔車。在看到鏡裡那女的時候，祂瞬間也抬頭看向鏡子，然後衝著我笑，笑得很醜…祂的醜不是長相，是祂的五官，不對，祂臉少了鼻子，臉還一堆傷痕，笑起來的時候像一堆蜈蚣在祂臉上。」

「我想說要飆更快躲開祂的瞬間，她跑到了我旁邊說『撞上去比較好』，然後笑得更誇張，牙齒還一顆一顆掉下來掉到我手上」，眼鏡男驚魂未定，「我整個嚇到了，祂用力抓著我的手要往旁邊甩，我車也控制不了，我拚了命掙扎，就在我要被祂甩到護欄那時，祂突然反方向把我丟出去，要我等著。」

原PO表示，後來聽說眼鏡男住院，沒再和他們聯絡；他們又去找了廟公問，得到「那是他該承擔的，你們、甚至我也無法干涉」的回答。她透過一名朋友才知道眼鏡男之後還出了好幾次車禍，有一次直接撞擊腦部，昏迷指數過低，好不容易才救起來，醒來後就住在廟裡整整一周。

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，許多網友留言，「惹到不該惹到東西」、「只能說做人要懂的尊重，不要在人家地方嬉鬧」、「我之前去觀音山的時候，騎車的路上有聽到一個女生跟我說『妳好』，那時候嚇到快剉尿」。