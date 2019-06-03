阿婆醫院追劇手機音量大開「啊～」　她提醒反挨嗆「關妳屁事」

▲阿婆在醫院候診區追劇，卻把聲音開得超大聲。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

在公共場所或是大眾運輸工具上，大部分的民眾聽音樂、追劇都會戴上耳機，一名女網友在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，上月底在醫院看診遇到一位阿婆用手機追劇，聲音卻開得很大聲，她上前勸阻，沒想到對方卻氣得大罵「關妳屁事」，結果一有護理師經過就馬上轉小聲，讓她和其他目擊整個過程的病患都很傻眼。

原PO提到，當天追劇阿婆在醫院候診區椅子上用手機追劇，但是因為音量超大，不時傳出「啊～」、「我恨你～」等劇情對話，除了她老公之外，根本沒人願意坐在旁邊，還有一位推著嬰兒車的媽媽被吵到受不了，最後乾脆自己走開。

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▲原PO認為，想在公共場所追劇最好還是戴耳機，以免影響到別人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

就在這個時候，原PO決定上前勸阻，結果一開口就被惱怒的阿婆大罵「去找警衛啊」，這時剛好有一位護理師走過去，對方立即將手機音量調小，然後繼續叫罵「關妳屁事」以及其他難聽的話，「罵到其他被吵走的病患都跟我四目相對苦笑，在公眾場合想追劇就去用耳機，很難嗎？」

其他網友們看完原PO的經歷，紛紛留言力挺或是安慰她，「公車、捷運、公共場所這類人不少，我真的沒興趣你在聽什麼、看什麼，用耳機自己聽、自己看比較有禮貌」、「我遇過在國小放學時段，有阿伯坐在穿堂看A片，而且聲音響徹雲霄」、「阿婆表示，『銅鋰鋅』（諧音，同理心）不能吃啊」。