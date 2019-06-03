瞎妹酒醉叫Uber「司機竟是帶渣前任」　天真獻身求分手理由！

▲女網友叫uber發現司機是前男友，兩人竟發生關係。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人在大眾運輸工具上，多了Uber做選擇，人人都有當司機的可能，也讓許多故事發生在小小的車子裡。國外一名女網友日前就在網路上分享，因為喝酒叫了車，沒想到司機卻是前任男友，在對話了幾句之後果然就發生了關係，原以為兩人可以重修舊好，卻還是空期待一場。

女網友在論壇上分享，事發當天原本是跟姊妹淘們去喝酒玩樂，回家時叫了台Uber回家，但世界就這麼小，坐上車發現司機有點眼熟，原來是之前在Tinder上認識的前男友，當時兩人交往大概4個月但卻在女網友生日前一周，男友突然行蹤變得有點可疑，甚至最後直接人間蒸發，她在身心難過煎熬之下也就接受了分手的事實，但還是期盼有天可以問清楚分手的原因。

女網友在認出司機是前男友後，一開始一派輕鬆的聊了點話，接著還是忍不住自己的好奇心，問起當時為什麼要「不告而別」，然而在酒精的催化下，兩人回到女方的住處再度發生關係，甚至也沒有做安全措施。直到隔天男方說會再將「避孕藥」的費用匯給女網友，但卻再度人間消失，讓女網友直呼：自己真的是蠢的可以！

故事分享到網路上後，不少人認為女網友太粗心，「當時就已經不告而別，你以為他還會多有責任感？」、「愛情裡認真就輸了」、「自己趕快去驗孕比較重要啦！還等人家給錢？」也有人建議，如果真的因此懷孕，只要你堅持要生對方就要負責，也不用擔心太多。