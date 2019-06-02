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影／台北情侶雙載長髮妹亮點！他驚「親眼見到江湖傳說」　萬人笑：無違和

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網搜小組／綜合報導

一名網友貼出一輛機車雙載的照片，「居然讓我親眼見到江湖傳說…」此文PO出短短半天超過1.4萬人按讚，許多人直呼，「毫無違和感」、「看了好久才發現」；還有人笑說，「這在考驗警察的眼力吧」。

台北情侶雙載超大亮點！他驚「親眼見到江湖傳說」　萬人讚：毫無違和感。（圖／翻攝「爆料公社二館(官方粉專專屬)」臉書社團）

▲您看出亮點了嗎？（圖／翻攝「爆料公社二館(官方粉專專屬)」臉書社團）

請繼續往下閱讀...

根據原PO貼在「爆料公社二館(官方粉專專屬)」臉書社團的照片，只見地點位於台北市區，原PO視線前方有一對情侶騎機車，坐在後座的長髮女子雙手環抱前座的騎士，她頭戴一點漁夫帽，亮點是還把一頂綠色花盆反戴當作安全帽。

對此，許多網友留言，「要是沒先看留言，我根本就沒看到亮點」、「看好久才看出來，一定能騙過警察伯伯，哈」、「我第一時間還找不到哪裡有亮點」、「這女的太強了⋯是我鐵定無膽」、「2019年夏季最新時尚帽」、「我寧願被罰500，也不要戴這個」、「這有國家安全檢驗標章啊，沒有問題的！合法」。

▼法規規定，配戴安全帽時，應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲▼戀人，姊弟，兄妹，情侶。（圖／翻攝pakutaso網站）

根據《道路交通管理處罰條例》第31條第6項規定，騎士或後座乘客未依規定戴安全帽，處騎士500元罰鍰；且根據第88條第2項規定，安全帽應經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有檢驗合格標識或梅花型S產品安全標誌。

法規提到，配戴安全帽時，應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環；安全帽並應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，且不可遮蔽視線。

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台北情侶雙載長髮妹亮點！他驚見「江湖傳說」萬人笑：無違和

關鍵字：爆廢公社,情侶,機車

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