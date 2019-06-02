拔隱形眼鏡像驚悚片！她「整顆眼球」差點被吸出　千人全嚇噴

▲ 拔隱眼像拍驚悚片 。（圖／網友林莉薰授權引用）

網搜小組／綜合報導

拔個隱形眼鏡竟然嚇瘋上千網友！一名女子日前用「吸棒」取下隱形眼鏡，沒想到下秒的景象卻超驚悚，只見她隱眼不但沒拿下，眼球還被往外吸到看起來快掉出來，讓大家驚呼「好危險」、「下次還是用手啦」。

一名林姓女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示自己日前用隱形眼鏡專用的「吸棒」拔眼鏡，但是卻搞得像在拍驚悚片一樣。只見她用吸棒吸住隱形眼鏡，但是眼鏡卻沒有輕鬆離開眼球，當她輕輕向外拉時，整顆眼球竟然也跟著被往外吸，看起來就像要掉出來一樣。

請繼續往下閱讀...

不過下秒景象更慘，吸棒因為吸力太強，不慎被分成兩段，前方吸盤端就這樣吸在她的眼球上，讓她傻眼笑噴，眼睛也因此閉上，結果不斷大喊「好痛」，看起來真的很像驚悚電影會出現的景象。

▲ 竟然還斷成兩半！（圖／網友林莉薰授權引用）

影片一出已經吸引了4千多名網友按讚，大家紛紛表示「好可怕」，「好驚悚！」、「我以為你眼球要拉出來了」、「不能這樣拔啦～會玻璃體分離～」、「看起來好危險」、「我上次也有這樣過快嚇死了」、「你是拔義眼嗎」、「第一次用真的會這樣」。

其他網友們則是建議還是用手比較安全，原po則表示其實她之前都是把吸棒拿來「戴」隱眼的，但是聽小朋友說也可以用來拔掉，就想說試試看，沒想到差點發生遺憾的事，直呼以後還是用手拔比較保險。

事實上，這種吸棒通常都是應用在「硬式隱形眼鏡」或是「角膜塑型片」上，一般比較少用在軟式鏡片上，提醒大家還是要用適當、安全的方法取下鏡片，以免受傷。

▲ 隱形眼鏡吸棒。（圖／網友林莉薰授權引用）

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！