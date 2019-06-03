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不用買我的飲料！她嘴饞搶喝男友紅茶...一口就爆擊小心臟：被年下男寵壞

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▲▼飲料、紅茶、塑膠杯、塑膠容器,手搖飲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲紅茶示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

許多人應該都有類似經驗：為了減肥不想喝整杯飲料，但看到朋友或是家人在喝，還是忍不住要偷喝一口。一名女網友日前就遇到這樣的情況，要男友買自己要喝的就好，沒想到隨後她忍不住偷喝一口時，卻傻眼感動了，原因閃瞎大票網友，直呼要好好珍惜這麼優的男友。

一名女網友昨（2日）晚間在Dcard上發文，她表示晚上男友去買晚餐時，就問她要不要順便買飲料；原po心裡雖想喝，但是又怕喝不完，所以就跟男友說不用買她的，買自己要喝的就好。

請繼續往下閱讀...

不過吃完晚餐後，原po還是忍不住誘惑，就搶了男友手中的紅茶來喝一口，沒想到喝了之後卻滿頭問號，問對方「欸欸這紅茶有甜欸，你不是都喝無糖？」男友則是回說「妳都喝微糖啊！」

原po接著則是小質問說「我不是叫你買自己的，幹嘛買微糖？」對方簡單回說「怕妳想喝。」簡單4字就爆擊原po的小心臟，「為了讓我喝那幾口，委屈自己喝整杯有糖飲料！爆擊X1000！對，我是來放閃的。」

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲放閃示意圖。（圖／翻攝PAKUTASO）

貼文一出，網友們都超羨慕，「這是個好男友，要好好愛護」、「男友太了解妳了」、「哈哈我也是，男友點自己飲料我都跟他說我要偷喝他的，然後他就會點有糖的」、「我的眼睛啊！」、「被閃得值得」、「我男友也是自己想喝珍奶，但怕我想喝所以買百香雙響炮」。

原po事後還加碼透露，其實男友比她小2歲，但是兩人交往了9個月以來，自己大多都是被照顧的一方。

▲▼珍珠奶茶，珍奶，手搖，奶茶，手搖飲，手搖杯。（圖／記者許力方攝）

▲許多偉大男友們會為了女友，犧牲自己真正想喝的飲料。（示意圖／記者許力方攝）

不過也有位男苦主跳出來表示「無糖有糖都只是小事」，「我的女友愛吃辣 我是不會特意點辣的，所以吃飯我點辣的，她點更辣的，因為她兩個都想吃，只能被辣得不要不要的了 （攤手）。」

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關鍵字：男友,情侶,男女,飲料,Dcard

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