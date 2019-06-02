上萬人挺韓國瑜「初選免辦了？」　朱立倫不怕：對手不是自己人

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）



記者羅婉庭／台北報導

韓粉為高雄市長韓國瑜的黨內初選拉抬聲勢而舉辦造勢，也有藍營立委站台，現場人數更是驚人。對此，前新北市長朱立倫2日表示，造勢很成功，「對手不是自己人」，是民進黨或是台北市長柯文哲。

對於6月1日的凱道挺韓人潮，朱立倫上午在下鄉行程中受訪表示，並不會因此感到有壓力，他說，希望以團隊精神為主張，國民黨候選人會愈來愈好，他強調，對手不是自己人，是民進黨或是台北市長柯文哲，他希望藍營的支持度愈來愈高，千萬不要自己人打自己人。

朱立倫也呼籲，尤其是有任何的「明槍」與「暗箭」，會傷害國民黨整體支持度，前陣子的民進黨相對支持度上升，去年大贏的國民黨反而支持度下滑，他指出這是隱憂，無論如何同志應要互相鼓勵，他也不斷重申會給韓國瑜加油。

對於民進黨議員批評韓國瑜北上造勢，不關心市政，朱立倫則說，韓市長明天要市政總質詢，他應該能表現得很好，強調「昨天、今天都是週末假日」。

針對韓國瑜再造勢致詞時提出了「發財外交」的新主張，引發網友嘲諷。對此，朱立倫表示，韓國瑜都用很接地氣的講法，「其實這就是我過去講的經貿外交啦！」。

韓國瑜1日在凱道萬人造勢活動上，批評目前的外交政策是「凱子外交」，並發豪語表示自己未來如果當選總統，承諾會把外交政策變成「發財外交」。朱立倫說，這個概念就如同他過去提出的經貿外交，是讓各國彼此互相有利，透過經貿方式讓大家賺錢。

朱立倫上午至新庄仔天公廟參拜，隨後前往旗津中信造船廠，與前總統馬英九共同參與華偉漁業運盈707圍網船下水典禮暨興盛旺707、興旺發707華麗轉身儀式。朱立倫表示，高雄漁業的蓬勃發展令人期待，而他過去在新北市府的夥伴，有幾位目前都在高雄市府服務，像是現任高雄市副市長李四川、海洋局長趙紹廉，過去都與他有很緊密的共事經驗，他也樂見優秀人才繼續為台灣打拚。

朱立倫說，高雄很多老同事老朋友，南台灣的熱情與天氣，讓他覺得非常溫暖開心。他也表示，國民黨一直以來都非常重視漁民的權益，前總統馬英九任內簽訂《台日漁業協議》，讓台灣漁民在該爭議海域捕魚可以不再受到日方干擾，適用水域面積廣達7萬平方公里，足足有兩個台灣大。

他批評，反觀蔡政府，當漁民公海捕魚的權力被日本或菲律賓侵犯，自稱辣台妹的蔡英文總統就躲起來。朱立倫也與馬前總統熱絡互動，針對近來情勢交換意見。

另外，朱立倫重申未來中央層級政務官員需超過四分之一由青年擔任的政見，讓年輕世代能真正進入決策層的政見；他認為，要多給一些年輕人歷練的機會，也希望這項政見能成為國民黨共同的政見。培養更多的年輕人，台灣才有希望，未來也才能有更多創新做法。

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會人潮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲朱立倫高雄行程。（圖／朱辦提供）