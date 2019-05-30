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政壇「最終之戰」失敗！ 丁守中：不是我要停留在去年1124

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▲▼丁守中選舉無效官司上訴記者會。（圖／記者張凱喨攝）

▲丁守中選舉無效官司上訴記者會。（圖／記者張凱喨攝）

記者羅婉庭／台北報導

時任台北市長參選人丁守中去年敗選後經歷長時間的選舉無效訴訟，30日上午召開記者會，指出多項2018九合一大選投開票之亂象影響選舉結果。對於被宣判敗訴，他直批，這次選舉是臺灣選舉史上前所未有「荒誕現象」；他說，「不是我還停留在去年1124，是要讓選不不公現象、選務機關違法行為留在1124」。

2018年底台北市長選舉，丁守中以3252票之差敗給現任市長柯文哲後，聲請重新計票，以更大差距的3567票落敗，保證金428萬餘元全數收入國庫，他再提選舉無效訴訟，指控中選會與台北市選委會讓選舉出現邊開票、邊投票的現象，違法操縱選務，影響選舉公正。

對此，丁守中也強調，並不是他停留在2018年11月24日選舉爭議當天，而是要讓所有爭議停在11月24日，希望透過司法，迫使選務機關重視「維護選舉制度之涓潔與純正」的憲法任務，及遵守憲法及行政法上重要法律原則。

丁守中指出，當天在下午4點投票時間截止後，至少有 117,766位選舉人投票，占第7屆臺北市 長選舉總投票數8%，受到「一邊開票、一邊投票」的影響，對當選人與落選人票 數僅相差3,567票，得票率僅差0.25%， 當然影響選舉結果。

他不滿表示，本次市長選舉之選務瑕疵之違法重大，符合司法院院解字第3969號、第4044號 第1、3段解釋有關選舉無效之「量」與「質」之標準，自然足以影響選舉結果。

丁守中說，第7屆臺北市長選舉亂象，係因中選會及北選會未妥適規劃及違法失職，造成臺灣選舉史上前所未有「一邊開票，一邊投票」之荒誕現象，讓下午4點前、後投票之選民，處於資訊完全不對等之現象，嚴重違反憲法第129條選舉平等原則。

丁守中指出，原判決認為本次選務之辦理存有諸多行政疏失，卻同時認為並無違反憲法、選罷法及行政法相關重要法律原則，其判決充滿論理的荒謬與矛盾。上訴目的在於建立臺灣民主公平選舉制度，糾正選務機關的行政怠惰 與違法，迫使選務機關重視「維護選舉制度之涓潔與純正」之憲法任務，及遵守憲法及行政法上重要法律原則，避免明年總統大選及今後之臺灣民主選舉，再次發生「一邊開票、一邊投票」之違法荒誕亂象。

另外，對於中選會主委李進勇新任人事案通過，丁守中表示，中選會主委應該是一個非常中立的學者專家，過去都是這樣子，這次任用這麼政治性鮮明的人，不太適宜。

▲▼丁守中選舉無效官司上訴記者會。（圖／記者張凱喨攝）

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