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東大門夜市惡火毀42攤位　怪手開挖找起火點「陰謀論四起」

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▲▼花蓮東大門夜市3日凌晨發生大火，火勢猛烈延燒攤商攤位。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮東大門夜市3日凌晨發生大火，火勢猛烈延燒攤商攤位。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮東大門夜市3日凌晨發生大火，火勢猛烈延燒攤商攤位。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

高雄市長韓國瑜「前進東台灣‧全民花蓮見」2日才確定在6月8日東大門旁的6期重劃區擧辦挺韓大會師，花蓮市婦女會也在2日已向轄區花蓮警分局提出東大門夜市旁的六期重劃區場地的使用申請，不料3日凌晨東大門夜市竟然莫名失火，一下子燒毁近42個攤位，時間點非常巧合，引起民眾議論。

花蓮縣消防局表示，3日凌晨接獲報案，東大門夜市天橋下有火警發生。消防局立即出動8分隊18車、消防人員33人、義消85人前往滅火，火勢於凌晨2時撲滅。初步調查發現，燃燒面積約200坪，無人員受傷，42個攤位燒毀。

▲▼花蓮東大門夜市3日凌晨發生大火，火勢猛烈延燒攤商攤位。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼據最新統計有42個攤位全毀，2個攤位半毀。（圖記者蕭可正攝，下同）

▲▼花蓮東大門夜市3日凌晨發生大火，火勢猛烈延燒攤商攤位。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

由於高雄市長韓國瑜已申請6月8日在夜市旁舉辦「決戰2020贏回台灣」前進東台灣全民花蓮見造勢會，花蓮市婦女會也在2日，也就是申請的最後一天提出申請場地使用，火警消息傳出後，花蓮各界議論紛紛。

花蓮縣消防局火災調查科長吳泰濬受訪表示，由於受災攤位數多達40多攤，上午找來怪手一一掀開鐵皮屋頂，再逐一檢視，調查起火點和起火原因，目前偵察中，細節暫不方便透露。

▲▼花蓮東大門夜市3日凌晨發生大火，火勢猛烈延燒攤商攤位。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼臉書社群民眾議論紛紛，認為時間點太巧合。（圖記者王兆麟翻攝）

▲▼花蓮東大門夜市3日凌晨發生大火，火勢猛烈延燒攤商攤位。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣長徐榛蔚上午也到東大門夜市表達關心，並告訴攤商縣府將協助復原。另在社群網站上有人議論紛紛說「這未免太巧了吧」、「怎麼會這樣」、「是不是有陰謀」。

東大門夜市榮譽主任委員林文松於火警發生後就在現場協助消防人員救災，他無奈表示，早上最新統計有42個攤位全毀，2個攤位半毀，預計在3天內可完成地面的整修，並恢復供水供電。

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關鍵字：韓國瑜,全民,花蓮見,東大門夜市,凌晨,火噬,時間點,巧合,議論

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