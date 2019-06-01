快訊／李佳芬陪同！韓國瑜16：45大進場　兩千支喇叭齊響

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜的萬人誓師大會1日舉行凱道，韓國瑜、李佳芬目前抵達到總統府前，從景福門出發，一路走向主舞台，30萬韓粉情緒相當激昂，他們狂敲戰鼓，上百支戰旗齊揮舞，現場氣氛達到最高點。

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜大進場。（圖／記者林敬旻攝）



雲林縣長張麗善到場表示，一定支持雲林女婿韓國瑜，「別人越黑，我們越挺！」，以及多位國民黨立委、議員都到場支持，包括日前稱「挺韓的都比較沒理性的」最帥立委蔣萬安也站上舞台挺韓。

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜在支持者簇擁下入場。（圖／ETtoday攝影中心攝）



韓粉為韓國瑜舉辦的2020總統初選造勢大會將在1日下午2點開始，時間未過中午，人數已經超過30萬人；現場已經開始敲擊戰鼓、揮舞戰旗，支持者開唱「我的未來不是夢」。

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜在支持者簇擁下入場。（圖／ETtoday攝影中心攝）



下午三場大雨過後，人數並未減少反而逐漸增加。下午唱起國歌，一面18x12米的超大國旗由現場韓粉一路慢慢送到舞台前，場面相當壯觀。

韓國瑜近日因綜合民調下滑，全台韓粉自發性包遊覽車北上「集合」拉抬聲勢，這場指標性的造勢預估10萬人，但現場人數已達30萬人。現場已經開始發放志工背心、貼紙等小物，人數激增中，連媒體區已被民眾攻佔。

凱達格蘭大道在上午九點多就陸續有民眾到場卡位，前十排紅色塑膠椅十點多已被雨傘、國旗、水壺、保溫袋各種方式「佔領」，小型的挺韓攤商更在周邊架起桌子，有韓國瑜紀念酒、紀念上衣、烤肉串、禿子紀念小卡、冰淇淋等。

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