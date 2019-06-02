韓國瑜「發財外交」被笑翻　朱立倫緩頰：就是我講的經貿外交啦！





▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜致詞。（圖／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對高雄市長韓國瑜再造是致詞時提出「發財外交」，引發網友嘲諷。對此，前新北市長朱立倫2日替他緩頰，「韓國瑜都用很接地氣的講法，其實這就是我過去講的經貿外交啦！」。

韓國瑜1日在凱道萬人造勢活動上，批評目前的外交政策是「凱子外交」，並發豪語表示自己未來如果當選總統，承諾會把外交政策變成「發財外交」。朱立倫上午在下鄉行程中受訪表示，概念就如同他過去提出的經貿外交，是讓各國彼此互相有利，透過經貿方式讓大家賺錢。

韓粉為韓國瑜的黨內初選拉抬聲勢而舉辦造勢，也有藍營立委站台，現場人數更是驚人。對此，朱立倫表示不會感到有壓力，他說，以團隊精神為主張，國民黨候選人會愈來愈好，「對手不是自己人」，可能是民進黨或是台北市長柯文哲，希望藍營的支持度愈來愈高，千萬不要自己人打自己人。

朱立倫也呼籲，絕不要有任何明槍暗箭，會影響國民黨整體支持度，前陣子的民進黨相對支持度上升，去年大贏的國民黨反而支持度下滑，他指出這是隱憂，無論如何同志應要互相鼓勵，他也不斷重申會給韓國瑜加油。

▲朱立倫2日高雄行程受訪。（圖／朱辦提供）

朱立倫上午至新庄仔天公廟參拜，隨後前往旗津中信造船廠，與前總統馬英九共同參與華偉漁業運盈707圍網船下水典禮暨興盛旺707、興旺發707華麗轉身儀式。朱立倫表示，高雄漁業的蓬勃發展令人期待，而他過去在新北市府的夥伴，有幾位目前都在高雄市府服務，像是現任高雄市副市長李四川、海洋局長趙紹廉，過去都與他有很緊密的共事經驗，他也樂見優秀人才繼續為台灣打拚。

朱立倫說，高雄很多老同事老朋友，南台灣的熱情與天氣，讓他覺得非常溫暖開心。他也表示，國民黨一直以來都非常重視漁民的權益，前總統馬英九任內簽訂《台日漁業協議》，讓台灣漁民在該爭議海域捕魚可以不再受到日方干擾，適用水域面積廣達7萬平方公里，足足有兩個台灣大。

他批評，反觀蔡政府，當漁民公海捕魚的權力被日本或菲律賓侵犯，自稱辣台妹的蔡英文總統就躲起來。朱立倫也與馬前總統熱絡互動，針對近來情勢交換意見。

▲朱立倫2日高雄行程受訪。（圖／朱辦提供）