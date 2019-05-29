差點被拆了！發現「3層砲框舍遺址」淡江大橋區段工程急喊停





▲淡江大橋第三標主橋段工程發現75年歷史砲框舍。（圖／翻攝自臉書「台灣戰史」粉專，下同）

記者羅婉庭／新北報導

淡江大橋第三標主橋段工程3月啟動，市政府預計2024年底完工、通車，但日前有民眾在八里發現75年歷史砲框舍，竟差點被拆除。對此，新北市文化局對外回應，八里區「挖子尾砲框舍」因淡江大橋新建工程整地作業而露出原貌，已與施工單位協調，暫勿於該建物所在區段施作工項，以維護尚待審議之文化資產並於108年5月28日進行文化資產保存價值會勘。

文化局指出，挖子尾砲框舍位處八里河口沙丘，為護衛及控制淡水河口的防禦工事之一，長年隱蔽偽裝於海濱沙丘植被中，兩座砲框舍本體為鋼筋混凝土造，依標準圖所建成，現場亦未見有營區、指揮所等相關軍事設施。

文化局表示，本日現場會勘係依文化資產保存法第14條辦理列不列冊追蹤之審議程序，將統整審議委員意見後，再行研議其文化資產保存價值，業已與施工單位協調，暫勿於該建物所在區段施作工項，以維護尚待審議之文化資產。

對此，臉書「台灣戰史」粉專發文表示，這座有75年歷史的砲框舍，是唯一擁有上下共三層的砲工事，似乎要從此消失了，一旁已經開始整地要興建大橋，詢問工頭的結果是「要進行挖掘拆除」，看附近狀況最快下週要進行剷除了。說來覺得遺憾，一個歷史文物在我們眼前消失殆盡，這可能是最美最後的一面。但是輔以協調將周遭工程暫緩。