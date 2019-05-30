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張麗善、傅崐萁確定出席韓國瑜凱道造勢　國民黨要求立委不能選邊站

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▲▼韓國瑜鳳山造勢。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲直播）

▲韓國瑜造勢。（圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

前花蓮縣長傅崐萁、雲林縣長張麗善確定在6月1日出席韓國瑜凱道萬人大造勢，在國民黨籍的六都市長中，台中市長盧秀燕、新北長侯友宜目前因仍確認市政行程，尚未決定是否出席。

據挺韓人士指出，傅崐萁是挺韓府前誓師大會的主辦者，除了協調聯繫政商界人士出席外，當天5萬件志工背心、舞台道具皆由他贊助。在29日下午的「造勢活動志工服裝說明記者會」前，也看見傅崐萁助理搬「戰旗」到台北市議會6樓，隨後低調離開。

對此，國民黨人士私下也表示，傅崐萁近日大動作挺韓，是因看好韓國瑜聲勢，未來韓國瑜若當選總統，他就有機會重出江湖、邁向中央更高職位，前立委、國會政黨聯盟黨總顧問蔡正元近日舉動也有異曲同工之妙。

對於力挺韓國瑜，傅崐萁在各地方派系、企業人士間爭取支持，日前他低調在台北、台中舉辦小型餐敘，而後接連拜訪藍營7位女性縣市長，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚及台東縣長饒慶鈴。

對於國民黨總統初選加溫，各地諸侯紛紛選邊站，花蓮、雲林縣表態支持，國民黨黨團30日下午也發出聲明要求立委不能選邊站，必須保持中立，在初選結果出爐後，全黨團結。但有立委指出，多位黨員不願與妙天宗教系統與傅崐萁有關之活動沾上邊，避免被「貼標籤」，影響自己選情。

另外，該挺韓人士也打臉日前在節目上爆料「造勢幕後」的蔡正元，原本根本不知道妙天協助舉辦造勢的相關事宜，其實「他是最後一個知道的」；他指出，起初是因為妙天跟台北市長柯文哲關係好，主辦方傅崐萁才去請求妙天協助，向北市府協調路權問題。

▲▼ 前花蓮縣長傅崐萁出獄千人迎接 。（圖／記者蕭可正攝）

▲前花蓮縣長傅崐萁。（資料照／記者蕭可正攝）

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關鍵字：韓國瑜,傅崐萁,2020,總統大選

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