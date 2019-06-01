正妹牙醫師專治「嘿咻軟掉」？　劉芷伊生氣了！抓盜圖壯陽藥廠疑在新店

▲正妹牙醫師專治「嘿咻軟掉」？劉芷伊生氣了！（圖／翻攝劉芷伊臉書，下同）



生活中心／綜合報導

「牙醫界林志玲」正妹醫師劉芷伊被壯陽藥廠商盯上，擷取盜用她上節目、媒體採訪等身穿白色醫師袍的照片，作為廣告業面「掛保證」。劉芷伊發現後發出聲明，同時請廠商撤除，沒想到對方不但不回覆，還變本加厲盜圖，讓她氣得找律師、警方討論，找到疑似集貨地在新店安和路，已經自行蒐證，不排除將提告。

個性活潑的劉芷伊，經常身穿醫師袍上節目，紮著整潔的馬尾、露出甜美微笑，有「牙醫界林志玲」之稱，未料竟成為壯陽藥廠商的活招牌，盜用其採訪照當作廣告，在臉書、Instagram限時動態等頁面，寫著「如果你『炒飯』不能『炒』得盡興，專家來幫你。」等助性暗示字眼，把她當成「醫師保證」來賣壯陽藥。

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▲劉芷伊要求廠商撤圖，沒想到被盜圖更多照片賣壯陽藥。



劉芷伊過去一個月陸續發現不只一張被盜用，廠商經常擅自擷取她身穿醫師袍的照片，以廣告形式出沒在社群媒體，點進去連結盡是露骨、生殖器的照片，許多朋友都截圖轉告，讓她當場傻眼，「到底是看中我什麼？就只是以男性性功能專業而論好了，我也是牙科不是泌尿科耶！誰會因為看到牙醫師照片而買壯陽藥呢？」

劉芷伊覺得受到侵犯，造成很大的精神壓力及困擾，近日已經寄email連繫廠商， 要求撤下照片，沒想到對方竟變本加厲，擷取更多採訪、節目等照片，做成更多新的廣告頁面。她1日氣得拍聲明影片回應「他們（廠商）就沒有理我，繼續發這些廣告，IG跟FB就越發越多，把我說的話打字改掉，又發成新的封面，然後陸續盜用了很多其他張照片。」

劉芷伊強調，多次寄信聯繫廠商，都沒有獲得回覆，也沒有理會，她已經和認識的律師及警方討論過，發現該廠商的集貨地好像位在新店安和路的貨運行，還沒辦法很確定，商品販售的網站IP則是在大陸。目前已經蒐證，不排除將提告。

▼劉芷伊笑容甜美、身材火辣，經常上節目有「牙醫林志玲」之稱。

