愛神指定好腦公！這3星座「值得依靠」快嫁了　天秤懂分寸、第1名給歸屬感

▲女孩們都希望能找一個值得依靠的另一半。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

女孩們有各式各樣不同的擇偶條件，從外表到個性，每個人心中的理想標準都不同，有許多人都希望找個「值得依靠」的另一半。就有星座專家就在節目上分析，有3個星座的男人「值得依靠可以嫁」，而第1名可以細心處理婚姻關係、給女方歸屬感，「他們願意在這段婚姻關係當中學習、進步並且反省」。

星座專家艾菲爾日前在他的粉絲專頁《塔羅牌老師艾菲爾》貼出節目片段，影片標題直指這3個星座「值得你託付終身」，是愛神指定的「好腦公」，艾菲爾也提醒，要「參考太陽以及上升星座」，如果有上榜的男生，要多多把握。

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▲星座專家說，有3個星座男是愛神指定的「好腦公」。（示意圖／pixabay)

第3名：摩羯座

值得嫁的原因：扛起家中大事小事，給她幸福感

艾菲爾表示，摩羯男一旦結了婚以後，對家庭經營、家庭關係維持等各種大小事都願意付出，也願意去奉獻，他們希望這樣的付出，能帶給另一半更多的幸福感。

第2名：天秤座

值得嫁的原因：充分尊重另外一半，給她安全感

艾菲爾表示，天秤男外型很出色、亮麗，所以在結婚後還是有很多異性緣，但天秤男很清楚，一旦結婚以後，維持家庭的這份責任感、承諾相當重要，「天秤座在結婚以後，他會有這份自覺」。

艾菲爾說，就算會有人想要認識天秤男，或有人想介紹對象給他認識，天秤男都能夠很好地去把持分寸，「因為他覺得說，結婚以後就是要帶給另外一半更多的安全感」。

▲天秤男婚後會帶給另一半安全感。（示意圖／pixabay）

第1名：金牛座

值得嫁的原因：細心處理婚姻關係，給她歸屬感

艾菲爾表示，結婚對金牛男來說，會願意表現出依靠的感覺，是因為他們願意在這段婚姻關係中學習、進步並且反省。「很多男生在婚前可能是一個樣子，婚後並沒有隨著結婚帶來這份責任感而進一步成長」，艾菲爾說，金牛男清楚知道結婚後自己的角色心態和努力要轉化。

艾菲爾認為，金牛男除了心性上的學習，觀念上也會進步和反省，「因為他知道說結了婚以後，生活不是一個人了，而是兩個人，那兩個人相處多少會有一些摩擦、誤會」，所以婚後更多的學習反省，婚姻才能夠更好，才能帶給另一半更多歸屬感。

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