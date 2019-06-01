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女同事傳睡衣照！木頭男愣見「豪球銷魂挑逗」秒石化　網笑炸：逆天單身派

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▲▼女同事傳睡衣照！木頭男愣見「豪球銷魂挑逗」秒石化　網笑炸：逆天單身派　（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲女同事傳爆乳睡衣照，原PO尷尬回應，還不錯看！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

實力派單身94你？一名男網友透露，日前收到女同事的私密照，詢問著「這件好看嗎？」讓他相當尷尬，直到現在仍不解對方的用意。對話圖曝光，引發網友暈頭狂喊「在暗示你了啦」。

「同事這麼突然…嚇到了！」一名男網友在臉書《爆廢公社二館》曬出性感照，不過女主角卻是公司同事，當時晚間9點半，明明已是下班時間，女方卻傳訊問，「在忙嗎？」原PO一頭霧水回應「還好…怎？」豈料她傳來一張火辣蕾絲裝照片，嬌羞問著「這件好看嗎？」

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▲▼女同事傳睡衣照！木頭男愣見「豪球銷魂挑逗」秒石化　網笑炸：逆天單身派　（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲原PO秒變木頭男，不知所措！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

畫面可見，秀髮披肩的女同事穿著無袖黑色背心，北半球呼之欲出，更大方解放事業線，還有一雙纖細的美腿，不禁讓人想入非非。女同事突如其來的破尺度爆乳裝，瞬間讓原PO血脈賁張，不過他傻氣反問「這是睡衣？」女方接著喊話「嗯啊，好看嗎？」看似平淡的口氣卻話中有話，然而原PO遲遲過了9分鐘才回應「呃…還不錯」，最後女同事回了謝謝的貼圖，才結束這一場尷尬戲碼。

▲▼女同事傳睡衣照！木頭男愣見「豪球銷魂挑逗」秒石化　網笑炸：逆天單身派　（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲網友歪樓狂喊：阿嘶～（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

文章一出掀起網友暴動，直呼原PO不解風情，實力單身已經逆天了，「這麼明顯了，還不快上」、「應該反問她…好脫嗎？」、「小心！不用錢的最貴」、「不會說話永遠魯蛇」、「有兩種情況，第一：她喜歡你，在暗示你。第二：她把你當姐妹」、「別人的同事都不會讓我失望」、「這明顯是發情的徵兆」、「叫她先整理好房間吧」、「你單身太久了」、「您的春天來了」。最後原PO還是心存正念表示「我覺得她是故意鬧我」，讓網友們哭笑不得。

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關鍵字：女同事,睡衣,爆乳,木頭男,石化,單身

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