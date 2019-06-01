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梅雨鋒面近逼！周六起雷雨強襲...「連濕4天」中部以北超有感

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▲▼下雨天,行人,撐傘,躲雨,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲周六開始中部以北要連濕4天。（圖／記者季相儒攝）

記者許凱彰／台北報導

周末要變天了！中央氣象局表示，有一道鋒面位於台灣北部海域，1日（周六）至3日（下周一）的天氣較不穩定，中部以北及南部山區要留意短暫陣雨與雷雨的發生。此外，據了解，鋒面再搭到午後熱對流，有局部地區甚至會有大雷雨發生。

預報員陳建安稍早指出，1日到3日，鋒面仍位於台灣北部海面，天氣較不穩定，中部以北、東北部及南部山區，這3個地區要留意明顯雨勢，一整天都有斷斷續續的陣雨甚至雷雨，尤其在午後，在午後雷陣雨的加乘下，雨勢更趨明顯，發生大雨機率更高，山區甚至會有豪雨。

請繼續往下閱讀...

陳建安表示，這波鋒面的影響要到4日（下周二）雨勢才會趨緩，入夜後才會有明顯好轉。在氣溫方面的變化不會太大，到3日降雨，高溫降幅約2至3度，還是會在30度上下，感受上較為悶熱。

▲▼周末受滯留鋒面影響，中部以北變天。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲周末受到滯留鋒面影響，出門要攜帶雨具。（圖／翻攝自中央氣象局，下同。）

陳建安說到，4日到7日（下周五）受到鋒面影響逐漸減少，轉為受到西南風影響，迎風面變南部地區，要注意不定時降雨，其他地區則為多雲到晴的天氣，偶爾有午後雷陣雨。

氣象專家吳德榮在專欄上提醒，1日起至4日「梅雨季」的滯留鋒，在北部海面徘徊，鋒面帶上有連續的「中尺度對流系統」發展的條件，幸好與台灣有段距離，不致於直接影響。

不過，台灣在鋒面前暖氣團內，除了天氣悶熱，大氣也不穩定；西南風遇地形的舉升作用，以及午後熱對流，皆可激發局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率。5日、6日（下週三、四） 「滯留鋒」北移，台灣不穩定度降低，但午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

▲▼一張圖看未來雨怎麼下。（圖／氣象局）

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關鍵字：梅雨,滯留鋒,梅雨季,鋒面,中央氣象局,氣象雲

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