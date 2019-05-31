▲一生氣最可怕星座Top4！當巨蟹：「我沒生氣」就要挫咧等。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

脾氣好壞跟自身星座有些許關係，常常發脾氣的人實際上來得快、去得也快；但看起來脾氣好的也不一定不會發火，只是比較會忍耐而已，但如果忍到一個極限，要收也就來不及了。

第四名：金牛座

請繼續往下閱讀...

給人好印象、好好先生的金牛座，性格成熟穩重、待人和善，也幾乎是大家心目中印象很優的星座。但其實給人穩定感覺與溫和性格，通常是因為自己要秉持「和氣生財」的做事態度，希望把大事化小、小事化無，若能不計較，就盡量不要管。

第三名：處女座

總愛碎念不停的處女座，天生愛挑剔，但也算是脾氣很溫和的星座，基本上不會因為吵架就把事情鬧大看很重。但也記得不要因為他好說話，就欺負人，否則生氣起來的處女座可非常難搞。

認識處女座久了會發現，一生氣就變得不愛說話，但一說了話就會嘮叨不行，這時想討好也挽回不了，所以最好的預防方法就是千萬不要惹到他。

第二名：水瓶座

水瓶座是個邏輯性與眾不同的星座，所以生氣的點也不是我們能想像的。當別人氣到腦門的時候，水瓶座反而心如止水，越生氣就越冷靜。對付水瓶座只有兩條路可選，一就是不停的哄、二不停講道理，讓他受不了，如果臉上可以帶點悔意表情，這樣水瓶座的人很快就會氣消了。

第一名：巨蟹座

不要以為巨蟹座都是溫和的顧家人士，其實他的情緒有很多層次和矛盾，所以遇到生氣的事情，不會當下爆發，就是默默沉溺在自己情緒中，但巨蟹本身就帶了許多憂傷的特質，所以通常不願意給自己一個出口。如果想要安撫的話，可能只會有「我沒生氣」的回應，這也要代表事態嚴重了。