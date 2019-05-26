壯男羞認：我有性功能障礙　警驗出這批「壯陽藥」很不純

▲呂男身上攜帶多達242.35公克的安非他命，卻和警方辯稱是壯陽藥。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄一名呂姓男子半夜被警員發現疑神疑鬼的，遭警員向前盤查，呂男先是稱與人約好要來面試工作，讓警員覺得怪異，而後被警員查獲攜帶大量安非他命，竟又瞎掰有性功能障礙，稱這些毒品是「壯陽藥」，警員懷疑呂男涉嫌販毒，將他帶回派出所，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

新興分局指出，五福二所警員張庭榕、李冠霖24日晚上巡邏時，行經八德路一帶，見一名男子看到警察就立即轉向，將機車停在一棟商務旅館前，引起警員注意上前盤查。38歲的呂男向警方辯稱，與人約好要到大樓內面試工作，警方疑惑的問「怎麼會在大半夜找工作」、「要找什麼工作」，呂男竟回要應徵大樓內小酒館的服務生，且與人約好了，不要耽誤他的時間。

▲呂男先是和警員辯稱要來找工作，隨後遭警員發現攜帶大量安非他命。

警方盤查的過程中，發現呂男眼神飄移不定、若有所思，看起來相當詭異，警方於是詢問他身上是否有攜帶違禁品，徵得呂男同意後查看其隨身背包，於背包內的口香糖包裝袋內起出大量二及毒品安非他命。呂男卻跟警說瞎掰，這些白色結晶是「壯陽藥」，不過警方又在呂男背包內發現安非他命吸食玻璃球，更能確定呂男是為了脫罪而說謊。

警方未採信呂男說詞，將他帶回派出所，經清點他所持有的安非他命，竟多達242.35公克，全案依照依違反毒品危害防制條例將呂男移送法辦。

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