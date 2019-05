牙醫診所偷懶！洗完牙工具沒消毒　563名病患接通知：你有罹愛滋風險

▲英國牙醫診所未徹底消毒洗牙工具。(圖/Pixabay)



國際中心/綜合報導

英國一間牙醫診所遭踢爆,因口腔衛生師偷懶未在每位患者診療過後,徹底清潔消毒設備,導致至少有563人暴露在感染愛滋、B肝或C肝的風險之下。據了解這些病人都曾在該診所洗牙,診所已發信要求所有病人進行驗血。英國公共衛生部門(PHE)表示,雖然感染風險極低,但還是建議持續追蹤,英國牙科協會(General Dental Council)也裁定,該名口腔衛生師的執照可繼續使用。

英國牙醫診所Dentality Hoddesdon的口腔衛生員帕里克(Ekta Parikh),未確實在每位病患洗牙後,徹底清潔消毒所有工具,英國公共衛生部門表示,這樣的行為恐違反「感染控制程序」。目前診所已將該名衛生員解雇,並寄信給563位可能遭到感染的病患,信中詳述了整個意外過程,並提供專線請病患至指定醫院驗血,檢查是否有感染愛滋、B肝或C肝的風險。

診所牙醫師夏哈(Vishaal Shah)表示,當他們發現團隊裡的衛生師不符合嚴格標準後,已立刻展開調查,並將所有可能風險回報給上級單位與有關部門,「我們知道任何收到這些信件的人都會感到非常擔心,雖然接觸病原的風險極低,但所有這些病人都有權知道實情。」英國國家醫療服務體系(NHS)和公共衛生部門(PHE)也都會全程支援病患回診檢驗。

其中一名接到通知的病患告訴BBC,他當下感到非常震驚,「真的對情況感到擔心,不曉得是不是有人已經確定感染。」不過他也很感謝診所在第一時間通知衛生部門,並未讓影響持續擴大。英國牙科協會(General Dental Council)裁定,帕里克仍可繼續執業,但在接下來的18個月裡,該協會將繼續對這起違規事件進行追蹤調查。

Hundreds of #dental patients have been offered #blood #tests over #fears they could have been #exposed to #HIV or #Hepatitis B or C. #Dirty #equipment may have been used to #treat #patients of a former #hygienist at Dentality@Hoddesdon. https://t.co/VUKTzkVlTJ