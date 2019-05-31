高捷捕獲超大咖男星！媽坐搖滾區猛盯：皮膚啵棒　網嘶吼…還有一男神

▲不少粉絲也認出諧星朴明秀！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

捕獲超大咖男星！今（31）日，南韓夯體Super Junior成員圭賢悄悄來到台灣，怎料他剛剛就現身高雄捷運上，引發網友暴動，拍下照片的女網友緊盯直呼「他皮膚好白保養的很好！」

「歡迎圭賢來台灣！」一名女網友在臉書《爆廢公社》喜曬男神照，可見圭賢休閒打扮，身穿黃色短袖上衣，帥氣坐在椅上，親民體驗搭捷運的樂趣，而原PO尖叫表示，「男神跟我兒子打招呼，我兒子竟然不理他」，讓當她哭笑不得。

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照片的另一側，也有另個男神燦笑現蹤，就是去年12月也才退伍的黃光熙，據悉，他們來台拍攝《窮遊豪華團》第二季，而高雄就是旅行第一站，他們需在預算內，規劃旅遊完成任務，讓粉絲們相當期待。

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▲網友們也想親睹圭賢本人！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

捕獲野生男星，瞬間吸引大批網友朝聖關注，紛紛暴動呼喊「太幸運了，我也好想遇到圭賢」、「本人比電視上帥」、「是圭圭！！」、「現場有在錄影嗎？看到身上別小白球」、「在哪裡！」、「太令人羨慕了！」原PO也補充表示，「他皮膚好白保養的很好，我可是在超級搖滾區觀賞他的呢」。

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