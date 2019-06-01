「牙醫界林志玲」低胸美照被盜用賣壯陽藥　提告後下場更慘

▲牙醫界林志玲正妹醫師劉芷伊，被壯陽藥廠商盜圖以廣告形式在各大社群網站張貼。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊 藝人照片被詐騙集團移花接木販售商品的是件層出不窮，月初有「牙醫界林志玲」之稱的正妹醫師劉芷伊，被壯陽藥廠商盜圖以廣告形式在各大社群網站張貼，沒想到報案後，廠商更變本加厲，擷取媒體訪問之圖片，連雪碧的照片也被P圖後製成宣傳壯陽藥的廣告。

劉芷伊表示，該廣告帳號顯示為 壯陽藥品牌為「wlik萬力可」，廣告封面是一張她穿醫師袍的照片，從連結點進去後竟全都是18禁圖片，演員王中平夫妻的圖也被盜用，「我發現後隨即和網站上的客服email聯繫要求下架，並告知會採取法律行動，但對方置之不理，隔天有新聞報導後，不肖業者竟然還擷取媒體訪問之圖片，將我所說的話修改換成新的廣告。」

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更扯的是，該廠商又再盜用雪碧的性感照，將手上產品修圖成她拿的是壯陽藥，繼續販售。經過報案後，該販售網站的ip在中國大陸，追查不易，劉芷伊也呼籲民眾不要輕易被騙購買。



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