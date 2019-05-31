「Uber條款」正式通過！10/8起最高罰9萬元　載客計費1hr起跳

▲儘管Uber司機多次抗議，交通部立場仍相當堅定。（資料圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

交通部部務會報今（31）日正式通過《汽車運輸業管理規則》103-1條修正草案，明定小客車租賃業與Uber合作須提交營業計畫書，且載客計費需1小時起跳，只能以時租或日租計費。交通部表示，草案預計最快6月5日公告，公告後3天實施，違者可處9千至9萬元罰鍰。

《汽車運輸業管理規則》103-1條修正內容包含不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃；造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核；平台應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息；以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數。但地方政府另有決定者，得報公路主管機關備查後實施之；車輛應黏貼專用標識。

請繼續往下閱讀...

▲Uber自救會成員到行政院抗議，與警察發生肢體衝突。

交通部2月提出《汽車運輸業管理規則》103-1條修正草案，被外界稱為「Uber條款」，引發Uber司機不滿，多次號召數十人到交通部、行政院門口抗議，甚至還與警察爆發肢體衝突。交通部政務次長王國材日前回應，交通部對駕駛四點回應和承諾該做的都做了，立場不會改變，仍依計劃公告法規。

交通部表示，法規通過後，預計最快6月5日或6日公告，公告後3天生效，推算應為6月8日或9日，但初期將有4個月緩衝期和過渡期協助Uber駕駛和Uber公司轉型，最快10月8日或9日開始執法取締。

交通部部長林佳龍下午出席記者會時提到，這一次Uber納管有很完整的配套，一定會讓Uber資訊平台的司機都能夠有路可走，讓已經營業的租賃車司機有所輔導，進入到多元化計程車，最重要還是要提升計程車服務的品質。