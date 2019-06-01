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3年來都在蓋房子打基礎　蔡英文：2020我一定會成功

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▲蔡英文到彰化受到民眾熱情包圍。（圖／記者唐詠絮攝）

▲蔡英文到彰化受到民眾熱情包圍。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

總統蔡英文1日，南下彰化南投，上午在彰化縣民進黨部的安排下，到溪州萬景園藝、北斗奠安宮及社頭聽取民意，蔡英文在致詞中強調，這3年來行政團隊都在打基礎，如同蓋房子，如今已經漸漸看到成果，同時提出4項成果，再給蔡英文2任總統時間，一定會蓋一間很漂亮的房子給大家，讓大家看到美好的未來。

▲蔡英文到彰化受到民眾熱情包圍。（圖／記者唐詠絮攝）

上午總統蔡英文在北斗奠安宮，內政部長徐國勇及小英之友會員已經在廟前等待總統到來，總統一下車便被上百名支持的民眾熱情包圍，高舉牌子，支持蔡英文總統連任當選，總統也一一的與支持民眾握手，蔡英文當選的聲音此起彼落，將氣氛炒到最高點。

▲蔡英文到彰化受到民眾熱情包圍。（圖／記者唐詠絮攝）

媒體聯訪對高雄市長韓國瑜參加總統府前凱達格蘭大道的10萬人造勢活動的看法，蔡英文說，這是國民黨內初選，她不便評論，但無論是總統或市長，都應專心國政或市政，像她就很專心國政，三年來一直在為台灣打基礎，捍衛台灣主權，已贏得國際的肯定與支持，並且再度重申台灣民主政治更不應該被金錢收買。

▲蔡英文到彰化受到民眾熱情包圍。（圖／記者唐詠絮攝）

網路發起「助小英保台灣」，蔡英文說這還是第一次看到，感謝網友們的支持，但她也強調，「我們的民調是隨機取樣，任何支持者絕對無法干擾民調進行及民主機制運轉」，人民的滿意度已經陸續增高，行政團隊也越來越強，我絕對有信心，2020一定可以成功。

▲蔡英文到彰化受到民眾熱情包圍。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡英文在致詞中細數過去3年的執政政績，她說，過去3年都在打基礎，為何有這麼多人有意見有煩擾，如同蓋房子一樣，一定會有灰塵，但一樓一樓蓋好，基礎打好，只要給蔡英文2任總統時間，一定會蓋棟很漂亮的房子。

▲蔡英文到彰化受到民眾熱情包圍。（圖／記者唐詠絮攝）

今年進入執政第4年，我們基礎建設全部提前，首先，從2016年開始規劃到2019年的今天政府都在節稅，年輕人特別有感，相信人民都有感受到政府的用心，從1月到5月台商要回台投資已經超過3千億，今年到年底應該有5千億以上，也成為亞太地區穩定的經濟成長國家及研發中心。

▲蔡英文到彰化受到民眾熱情包圍。（圖／記者唐詠絮攝）

其次，從蔣介石當總統以來就要造潛艦，但在蔡英文總統任內，我們已經破土製造潛艦製造中心，未來就能保護國土。第3，彰化將為風光大縣，將不再是夢想，我們用了3年時間 如今已經有第一家到彰化外海投資1600億，未來到2025年有將近1兆元將有離岸風電廠。

▲蔡英文到彰化受到民眾熱情包圍。（圖／記者唐詠絮攝）

第4點，為了照顧農民，國家也有農作平穩機制及農損補助，讓農民都可維持農民收入穩定，除此之外，政府正在規劃農民也有退休機制，將來也有退休金可以領。據了解，此行也是蔡英文總統在參與2020總統初選後，首度南下到彰化，黨部相當的重視。

▲蔡英文到彰化受到民眾熱情包圍。（圖／記者唐詠絮攝）

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關鍵字：2019大選,總統初選,蔡英文,韓國瑜

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