驚爆涉性侵安置少女　反年改大將：如果要冤枉我，我也認了！

▲彰化縣議員黃盛祿（右）質疑縣府社會處監督不周。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員黃盛祿上午召開記者會表示，彰化吳姓反年改大將，身為寄養家庭照顧人，竟涉嫌性侵安置其名下的少女，少女受害後向社會處舉報，吳男立即被撤銷照顧人資格，檢方3月將他依違反性侵害防治條例起訴。吳男說，對此感到遺憾及失望，「如果要冤枉我，我也認了」。

黃盛祿指出，縣府及家扶中心應是寄養家庭最堅強的後盾，應於各層面提供支持，陪伴輔導寄養兒少，讓其能在溫馨安全的家庭環境下成長，以健全孩子的身心發展。因此政府如果不能在第一線嚴謹把關，試問立意良善的「寄養家庭」豈不成為暗藏危機、送羊餵「狼」的溫床！

▲反年改大將吳男遭指控性侵少女。（示意圖／視覺中國）

據社會處科員表示，吳男2009年寄養家庭照顧人資格經社會處審核通過，與妻子共同照養社會處通報安置的兒少個案，期間共照養19名少年及少女，由社會處支付每名每月2.2萬元至2.7萬元經費，他們完全料想不到吳會發生此事。

吳在彰化縣稱「反年改大將」，消防隊員退休，又當過2屆里長，經常出現在各大電視談話性節目，也常在陳抗活動為年改發聲。

吳在彰化縣稱「反年改大將」，消防隊員退休，又當過2屆里長，經常出現在各大電視談話性節目，也常在陳抗活動為年改發聲，《ETtoday新聞雲》記者，打電話跟吳男求證，吳男說，「我要檢方去學校調查清楚，沒有做的事，叫我如何說清楚？我也不想請律師，對於國家機制跟人，感到非常失望而且遺憾」，「要怎麼判隨在他了！如果要冤枉我，我也認了，也想開了，就當進去籠牢裡修行」。

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