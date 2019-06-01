反年改大將涉性侵　安置少女爆料「每次給1000元」還逼別人幫側錄

地方中心／彰化報導

彰化縣議員黃盛祿上午召開記者會表示，彰化吳姓反年改大將，身為寄養家庭照顧人，竟涉嫌性侵安置名下的少女；案情曝光後，吳男立即被撤銷照顧人資格，於3月被檢方依違反性侵害防治條例起訴。

▲反年改大將吳男被控性侵少女。（圖／東森新聞）



吳男在彰化縣稱「反年改大將」，消防隊員退休，又當過2屆里長，經常出現在各大電視談話性節目，也常在陳抗活動為年改發聲，甚至協助照顧19名兒少個案。但據了解，吳男竟然藉此涉嫌性侵少女，且每次染指都會給對方1000元零用錢，甚至還會逼迫其他少女幫忙側錄。

社會處科員表示，吳男2009年寄養家庭照顧人資格經社會處審核通過，與妻子共同照養社會處通報安置的兒少個案，期間共照養19名少年及少女，由社會處支付每名每月2.2萬元至2.7萬元經費，完全料想不到對方竟會做出此事。

▲彰化縣議員黃盛祿（右）質疑縣府社會處監督不周。（圖／記者唐詠絮翻攝）



報導一出，馬上引起熱議，由於吳男曾口出驚人之語「人若抓狂，殺人都是有可能，凶殺案都是被逼出來的」等狂語，也被網友拿出來譏諷；另外也有網友發現，吳男退休後可領6萬8000元的月退俸，且家中又有2棟出租房子，擔任安置家庭照顧人每月又可領超過4萬元的安置費，退休後年收應可破百萬，生活無虞卻做出如此不堪的事。

而《ETtoday新聞雲》記者也打電話求證，吳男表示，「我要檢方去學校調查清楚，沒有做的事，叫我如何說清楚？我也不想請律師，對於國家機制跟人，感到非常失望而且遺憾；要怎麼判隨在他了！如果要冤枉我，我也認了，也想開了，就當進去籠牢裡修行。」