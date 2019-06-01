韓國瑜參加凱道誓師　蔡英文：市長應專注在市政上

▲總統蔡英文到彰化溪州參觀萬景園藝。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

高雄市長韓國瑜1日北上參加總統府前凱達格蘭大道的10萬人造勢活動，總統蔡英文南下彰化時，對此指出，這是國民黨內初選，她不方便評論，但無論是總統或市長，都應專注在國政或市政上，才不會辜負市民的期待，像她就很專心國政，三年來一直在為台灣打基礎，捍衛台灣主權，已贏得國際的肯定與支持。

▲總統蔡英文到彰化與民眾零距離接觸。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡英文此行是在參與2020總統初選後，首度南下到彰化，彰化縣黨部相當的重視，彰化之友會也動員上百人參加，熱情高喊蔡英文總統當選，與民眾零距離的接觸，上周賴清德到彰化參加西瓜節展現的高人氣，雙方較勁的意味相當濃厚。

▲總統蔡英文到彰化展現親和力。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡英文在聯訪中不斷強調，她執政的這3年來，行政團隊都在打基礎，如同蓋房子，如今進入第4年了已經漸漸看到成果，也希望民眾再給她連任的機會。

同時針對外界有人質疑民進黨有人在中油工會收集員工手機號碼，是否與總統黨內提名的民調納入手機有關？蔡英文也說，民調是隨機抽樣，她相信是公平、公正的民調，不會受到影響，只要黨內團結，她絕對有信心贏得2020總統大選。

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