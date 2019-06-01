韓國瑜「北上造勢」缺席高雄農產、反毒活動　陳其邁酸可惜

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜1日北上參加凱道大會師造勢活動，一連缺席在高雄舉辦的「姑山倉庫呷冰總動員」農產活動及「毒健康世代、愛與關懷作伙來」反毒博覽會。兩場活動都到場力挺的行政院副院長陳其邁受訪時酸市長沒來很可惜，他想很多人應該很失望，他也暗批，「做什麼像什麼一向是我的哲學，我不會吃碗內、看碗外」。

陳其邁說，他今天是以行政院副院長的身份來關心全國反毒工作，這是他現在正在做也是他最關心的事情，「做什麼像什麼一向是我的哲學，我不會吃碗內、看碗外，人在其他地方想其他的事情，我就是安守本分」。

陳其邁表示，高雄因為是他的故鄉，點點滴滴都會多留戀的地方，所以回來這裡很自在，也有很多他關心的事情，他暗酸，「我想應該是讓高雄好，台灣才會更好，這是我一向的理念。因為總不能說換一個位置，馬上就火箭一飛衝天要征服宇宙，這不是我的風格跟做事情的方式」。

對於韓國瑜缺席反毒博覽會，陳其邁感嘆，「我本來以為，他們告訴我韓市長今天本來要來，沒有來我覺得很可惜。因為對於青少年毒品的危害，這是全民都非常關心的一個重點，行政院新世代反毒策略行動綱領，4年（2017至2020年）編列100億元預算，教育部也編列1億多的預算來從事反毒，我們也希望能夠跟高雄市政府，全力支持地方政府來反毒、打擊犯罪，市長沒有來，我想很可惜，很多人會很失望。」