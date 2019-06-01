紅潮塞爆凱道「支持韓國瑜、下架蔡英文」 主辦：現場突破20萬人

記者徐政璿、羅婉庭、林銘翰、陳家祥、蔡文鈴／台北報導

韓粉串連力挺高雄市長韓國瑜號召10萬人聚集凱達格蘭大道大會師，活動預計在下午兩點開始。現場連續下了三場暴雨，但是韓粉熱情不斷，空拍圖照片曝光一片紅通通，就在剛剛15時主辦單位宣布現場人數突破20萬，立委沈智慧帶領大家齊呼「支持韓國瑜 下架蔡英文」。

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者不畏風雨支持。（圖／記者林敬旻攝）

這次挺韓大會韓粉於12點半陸續從各地湧入，根據警方統計下午1點現場湧入3萬人，而活動2點開始後主辦單位宣稱現場湧入10萬人，經過30分鐘後2點半主辦單位表示現場已有超過15萬人，活動開始1小時後3點主辦單位又更新現場人數來到20萬人。

沈智慧來到現場與韓粉站在一起，告訴大家不會離開，帶領大家齊呼「支持韓國瑜 下架蔡英文」。

▲【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會，韓粉不畏風雨。（圖／記者李毓康攝）

韓粉大會師活動預計下午兩點開始，但在活動開始前天空飄來一片烏雲，接著下起大雨，支持者陸續從各地湧入，從凱達格蘭大道溢到景福門，大家不畏大雨仍穿上雨衣站上凱道力挺韓國瑜，有韓粉更表示，「下雨比太陽好，太陽曬了會暈」。

六一挺韓造勢大會下午兩點準時開始，現場再度下起三場暴雨，不過並未澆熄民眾熱情，下午2時50分左右，安定力量主席孫繼正、下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩上台致詞，高喊韓國瑜凍蒜，痛批總統蔡英文踐踏民意，要她下台。

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者不畏風雨支持。（圖／記者林敬旻攝）