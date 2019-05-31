女神黃捷爆收到恐嚇信「先X再殺」　收件地址：中國台灣高雄市…

▲黃捷PO出恐嚇信件。（圖／記者翻攝黃捷 鳳山捷伴同行）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議員黃捷日前因為質詢高雄市長韓國瑜，關於自經區問題一炮而紅後，被封為「白眼女神」、「新一代女戰神」，但也因此惹來不少韓粉攻擊，黃捷31日在臉書上PO出照片，指出有從「中國香港」寄出的恐嚇信，指她作秀、博位演出，要她外出小心，而收件地址填的是「中國台灣高雄市」。

黃捷PO出信件內容，寫上「翻白眼作秀、博位演出，甚至還說還要她外出小心」等字眼，最後留下1450，讓黃捷直呼真的是抹黑加人身攻擊，而且收件地點還是填上「中國台灣高雄市」。





▲高雄市議員黃捷。（圖／記者賴君欣攝）

黃捷提到，「從5月3日我在質詢韓市長自經區之後，就開始有不少中國網友在我的臉書留言、私訊，以各種方式對我進行謾罵、攻擊，甚至今天我還收到了實體恐嚇信，根據郵戳、郵票來看，是從中國香港寄出的，收件地址填的是『中國台灣高雄市』」。

黃捷也說，「不會因為被恐嚇感到害怕，我怕的是，中國統戰侵略民主的方式逐漸猖狂，失去的會是我們珍貴的自由。該位香港民眾應該慶幸，信中寫的內容因為符合中國的政治正確得以寄出，如果今天內容是批判中國政府，只怕銅鑼灣書店案例會再次發生」。