黃捷戳破韓國瑜「高雄就有地檢署」何必北上　總機都變語音信箱了

▲黃捷戳破韓國瑜北上提告的目的 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



時代力量「白眼女神」黃捷彷彿成為了韓國瑜的最大剋星，她在臉書發文中指出「高雄就有地檢署何必北上提告」質疑韓國瑜北上的動機到底是「去提告還是去造勢」，原本打總機還會轉接，現在總機都變成語音信箱了。

黃捷指出，「韓市長早上總質詢後，馬上驅車往台北去提告，理由是要為私人的誹謗案件向台北地檢署提告。但其實要提告，不需要上班時間請假，可以委任律師遞狀、或自行寫刑事告訴狀，於下班後再行遞狀即可」。

黃捷更點破了韓國瑜北上的盲點，「更何況，針對網路或電視上的誹謗，其實每個地方都是犯罪所在地，市長大可以直接在高雄地檢署提告即可（可參見最高法院九十年度台聲字第一八號、九十一年度台聲字第五一號裁定見解），根本不必大費周章跑去台北，這些法學常識，東亞所法學碩士畢業的韓市長難道不知道嗎？」

▲韓國瑜赴北檢按鈴控告吳子嘉，但是黃捷指出高雄地檢署就可以提告。（圖／直播）



黃捷說，「韓市長這樣的舉動，無疑是一方面拋下市政不管 、另一方面徒增地檢署和附近警局的秩序維持負擔，然而韓市長似乎認為這些都不重要，直接放棄高雄市政，特地親自北上，很顯然是為了明天的凱道造勢而北上，市長真的目的明顯在此！」

黃捷酸韓國瑜，「市長對於市政細項不熟，至少還有底下的局處可以掌握，但如果身為市長，連自己的份內任務行程都不管，凡事都要臨時指派副市長出席，原本打總機還會轉接，現在連總機都變語音信箱了，那高雄市民選出韓市長的意義何在？」

網友在黃捷臉書留言表示，「為明天造勢，今天北上調時差」、「有事要去新莊？」、「這樣6/1直接去造勢很方便」、「做戲按鈴然後讓媒體拍照，看了真好笑，狀紙遞過去就可以告」、「嘛戳破他，你很奇怪耶…」。