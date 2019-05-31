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黃捷痛斥：不要抹黑性平教育！力挺雲林「圓仔花議員」廖郁賢怒嗆張麗善

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▲▼黃捷力挺雲林縣「圓仔花議員」廖郁賢。（圖／翻攝自廖郁賢-時代力量雲林縣議員／記者徐斌慎攝影）

▲黃捷力挺雲林縣「圓仔花議員」廖郁賢。（圖／翻攝自廖郁賢-時代力量雲林縣議員／記者徐斌慎攝影）

記者林彥臣／綜合報導

時代力量高雄市議員「白眼女神」黃捷臉書發文聲援在雲林縣議會上，為了捍衛性平教育霸氣怒嗆雲林縣長張麗善的「圓仔花議員」廖郁賢。黃捷因此怒嗆，不要抹黑性平教育的本質，請民代拿出良心！

黃捷表示，「有在關注我的朋友應該都知道，我在高雄市議會裡守護性平教育時遭受極大的阻礙，國民黨甚至兩次發起甲級動員阻擋我的提案。而我的黨內夥伴廖郁賢-時代力量雲林縣議員在雲林縣議會，也同樣為了性平教育而努力著，結果卻被其他議員人身攻擊、放話要將她送進紀律委員會，甚至是提告」。

黃捷說，「絕大部分對於性平教育的擔憂，來自於有心人士的錯誤解讀，甚至是刻意散布扭曲謠言造成社會恐慌，這個時候身為一個民代該做的事，應該是要致力去破除謠言、消弭社會對立，並且給予專業教育者支持，而不是毫不查證、危言聳聽、操作恐慌以達到自己的政治目的」。

黃捷聲援廖郁賢表示，「地方議會即便處境艱難，我們都不會退縮，影片中阿賢面對惡意卻堅定勇敢的魄力，正是時代力量的精神，從立院到議會，從中央到地方，時代力量都會繼續守護性平教育，保護台灣的每一個孩子。時代力量守護性平，地方議會遍地開花」。

▲▼雲林縣議員王又民質詢張麗善。（圖／翻攝自雲林縣議會直播）

▲雲林縣議員王又民質詢張麗善。（圖／翻攝自雲林縣議會直播）

無黨籍雲林縣議員王又民在議會中，以辦理公投需要花費地方稅金，公投結果卻以中央政府說得算為由，要求民政處研議雲林不參與全國性公投。雲林縣長張麗善則回應，中央政府不承認這樣的公投，用立法院表決的方式，很多人認為違法、違憲，希望中央政府聽取民意，對於不參與全國性公投，「尊重議會的決定」。

▲▼圓仔花議員廖郁賢在議會上霸氣怒嗆張麗善。（圖／翻攝自雲林縣議會直播）

▲圓仔花議員廖郁賢在議會上霸氣怒嗆張麗善。（圖／翻攝自雲林縣議會直播）

「圓仔花議員」廖郁賢在議會上為了捍衛性平教育與公投法，霸氣怒嗆張麗善，把性平教育導向同性戀有多過分？如果被霸凌的是你的孩子呢？如果雲林縣沒有辦法做性別教育，雲林的小孩會有多辛苦，不懂公投法「拜託來問我」甚至可以來開讀書會，免費告訴大家什麼叫地方的公投法，748（釋憲案）根本沒有違憲，「雲林縣民善良、樸實，不代表他們可以無知，請你（張麗善）不要因為用一個民代的角度，讓雲林縣被看笑話！」

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