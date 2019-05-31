黃捷收恐嚇信地址「中國高雄」：我怕的是統戰侵略民主

▲黃捷收到恐嚇信，收件地址寫中國高雄。（圖／記者李毓康攝／取自黃捷 鳳山捷伴同行臉書）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市議員黃捷人身安全遭到威脅？她在臉書上發文指出，從5月3日質詢韓市長自經區之後，就開始有不少中國網在她的臉書上留言、私訊，以各種方式進行謾罵、攻擊，甚至還收到實體恐嚇信，根據郵戳、郵票來看，是從「中國香港」寄出的，收件地址填的是「中國台灣高雄市」。

黃捷表示，「我不會因為被恐嚇感到害怕，我怕的是，中國統戰侵略民主的方式逐漸猖狂，失去的會是我們珍貴的自由。該位香港民眾應該慶幸，信中寫的內容因為符合中國的政治正確得以寄出，如果今天內容是批判中國政府，只怕銅鑼灣書店案例會再次發生。」

▲黃捷大翻白眼之後，不斷收到各式的恐嚇訊息。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

黃捷指出，「今天立院三讀了通過了《兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文草案》，兩岸間涉及政治議題的協議，須由行政院在協商開始90日前，向立法院提出協議締結計畫及憲政或重大政治衝擊影響評估報告，並締結計畫經全體立委4分之3出席、出席立委4分之3同意後，才能開啟協商。」

▲立法院三讀通過《兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文草案》 。（圖／記者屠惠剛攝）

黃捷對於統戰心略民主感到憂心，「甚至中國各省都有編列統戰費，有時候不同單位還會因為爭奪對台窗口而糾紛， 只為爭取台灣的對口單位來統戰，而中國政府的一代（年輕一代）一線（基層一線）政策，也從2017年開始所謂『官民兩分』，跳過中央政府，直接跟地方接觸，所謂政治零分，經濟一百分，更是這些單位的最佳對口理由，台灣實在不能不防！」