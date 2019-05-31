私生女疑雲「韓國瑜非告不可」　吳子嘉曝原因：遭李佳芬拷打、家庭失和

▲吳子嘉加碼爆出韓國瑜遭李佳芬拷打。（圖／記者劉昌松攝）

突發中心／台北報導

高雄市長韓國瑜遭美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，與新莊王小姐婚外情且育有10多歲大的女兒，還給女方上千萬生活照顧費；對此韓國瑜31日上午接受媒體聯訪時提到，下午會正式提告。而吳子嘉一早接受媒體訪問時，又加碼爆出說「韓國瑜昨晚面臨李佳芬的拷打」。

吳子嘉一早前往台北地檢署，參與被勞動部長許銘春自訴誹謗案的調解庭，但媒體關心他與韓國瑜之間的紛爭。他接受訪問時，媒體詢問消息來源是誰，吳子嘉說，「我們的消息來源，都不會告訴媒體消息來源，包括我過去幾次的訴訟，官司被打輸的原因，都是因為我保護消息來源，所以我一直都有保護消息來源的習慣，即使被判刑我都堅持保護消息來源，這是我的長期風格不變。」

▲韓國瑜31日接受聯訪表示下午會提出正式告訴。（圖／記者洪正達攝）

吳子嘉再爆韓國瑜遭李佳芬拷打，「其實韓市長他很清楚知道，我在傳遞什麼訊息給他，我只想說一件事，新莊王小姐房子是韓市長拿錢買的，一個房子是買的還是租的，怎麼會讓記者知道，韓市長心裡有數，背後傳遞的訊息他應該知道，從哪一方面把消息洩漏出來，然後他現在非提告不可的原因，因為他昨天就在面臨李佳芬的拷打，他家庭失和。」

此外，吳子嘉話鋒一轉，表示對於新莊王小姐母女2人，他不願意提供任何姓名和畫面，因為小孩是無辜的，會傷害到小孩，更呼籲媒體能一起為下一代善盡保護責任。他最後提到，選舉結餘款有多少這件事，韓國瑜夫婦最清楚，有關這筆鉅額款項的來源與傳遞，已明顯違反國稅局相關法條，呼籲有關單位應出面調查。

韓國瑜30日聲明全文：

高雄市長韓國瑜表示，已經不能再忍，強調這不是個人政治生涯終止，而是人格摧毀，且摧毀我摯愛的家庭，唯有訴諸法律行動，由檢察官盡速偵辦，來還我清白，故已經委請律師對吳子嘉提出告訴，也請檢察官秉公調查所有吳子嘉所描述的人。

再次聲明，市長已正式委請律師持續搜證，除了對吳子嘉本人準備提起誹謗告訴,連同不經查證引用不實指控之新聞媒體、報導及名嘴都將考慮一併提告，也提醒媒體勿輕易引用未經查證抹黑。

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