怒告吳子嘉「孩子在哪？錢哪？」　韓國瑜一見檢察官說：抱歉

▲韓國瑜赴北檢控告吳子嘉，希望吳子嘉將爆料證據交給檢察官。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

高雄市長韓國瑜同意被動參加國民黨總統初選後，陷入婚外情桃色風暴，31日親赴台北地檢署控告連日爆料的吳子嘉涉嫌誹謗，韓在北檢外義憤填膺地批吳「可信度值得懷疑，有責任拿出證據，告訴大家孩子在哪？錢在哪？」據了解，韓後來進偵查庭，一見到檢察官，就態度謹慎地說：「抱歉！」

▲近50名記者圍在北檢外採訪韓國瑜控告吳子嘉案。（圖／記者劉昌松攝）

《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日來接連爆料，指稱檢調掌握韓國瑜多年前在一位新莊王姓女子家中過夜的畫面，接著又直指吳和王小姐有婚外情，且生下1女，韓國瑜為此在31日搭從左營搭高鐵北上，由律師陪同提告。

依照過去案例，政商要角提告前，已請律師擬好告訴狀的話，只要將訴狀送進地檢署就好，但韓國瑜堅持在律師陪同下，親自向檢察官說明提告原因。

▲韓國瑜堅持親自向檢察官說明控告吳子嘉的原因。（圖／記者李毓康攝）

據了解，北檢開庭約20分鐘過程中，鮮少由律師發言，反倒是韓國瑜，一開口就向檢察官說「抱歉」，並解釋「這不只關係我的人格，還造成選民人心惶惶」，所以必須提告，麻煩司法機關調查。全案由北檢內勤值班檢察官開庭受理後，將依程序分案，目前尚無法得知未來承辦檢察官。