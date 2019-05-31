與王小姐10年地下情疑雲「佳芬姊暴跳如雷」？　韓國瑜回應了

▲韓國瑜陷地下情桃色風波？31日下午他將提告。（圖／直播）

地方中心／高雄報導

美麗島電子報董事長吳子嘉30日針對高雄市長韓國瑜頻頻爆料，其中爆出與「新莊王小姐」有10年地下情，還育有一女，甚至有千萬以上的財務流動等，還指出李佳芬聽到此事暴跳如雷，引起外界關注。對此，韓國瑜30日深夜再度緊急發出聲明，已委請律師採取法律行動，要告吳子嘉誹謗，希望檢察官秉公調查所有吳所描述的人，還他清白。

31日上午10時許，韓國瑜在議會質詢完畢接受媒體聯訪時說到，從離開北農到參選高雄市長，這些抹黑、中傷沒有停過，而自己是以平常心看待。媒體再追問與王小姐陷入桃色風波一事，韓國瑜表示，31日下午將會正式提告，而誰能還這件事真正的公道，只有檢察官，所以我們會正式提出告訴。

此外，現場媒體還發問，關於吳子嘉提到佳芬姊因此事暴跳如雷。韓國瑜回應，「佳芬姊都知道，我們都有理性的討論過，完全沒有關係，下午將進行提告，檢察官開始進行調查，所有跟這件事情有關的人都會應訊，那這種狀況之下，我相信真相自然會大白。」

韓國瑜30日聲明全文：

高雄市長韓國瑜表示，已經不能再忍，強調這不是個人政治生涯終止，而是人格摧毀，且摧毀我摯愛的家庭，唯有訴諸法律行動，由檢察官盡速偵辦，來還我清白，故已經委請律師對吳子嘉提出告訴，也請檢察官秉公調查所有吳子嘉所描述的人。

再次聲明，市長已正式委請律師持續搜證，除了對吳子嘉本人準備提起誹謗告訴,連同不經查證引用不實指控之新聞媒體、報導及名嘴都將考慮一併提告，也提醒媒體勿輕易引用未經查證抹黑。