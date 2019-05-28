「不能碰到什麼都Yes,I do！」 陳其邁演講偷酸韓國瑜

▲陳其邁出席淡江大學紙飛機計畫-野台演講。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁及民進黨祕書長羅文嘉28日晚間出席淡江大學紙飛機計畫野台演講，陳其邁演講中不時拿高雄市長韓國瑜開玩笑，讓台下學生笑聲不斷，提及要學生有決斷力，他忍不住拿韓國瑜舉例，「你總不能碰到什麼都說Yes,I do吧」。

陳其邁與年輕學子暢談人生經歷，他要學生學習對事情的決斷力，話鋒一轉，他突然跳出一句，「你總不能碰到什麼都說Yes,I do」，話一出口台下笑聲一片，陳其邁再補一句，「不要想到南部」，讓台下學生笑翻天。

針對學生提問，九合一選戰選輸的時候心裡想什麼，陳其邁笑答，「選輸就趕快打電話給司機，說要去發表敗選演說」。他透露，投票前一天競選總幹事只想了勝選感言，所以敗選感言是他在車上臨時想的，他現場要學生放一段當時片段，看完忍不住說道，「你要安慰別人，又要很從容恭喜韓國瑜市長，風度還不錯吧...」說完又讓台下笑聲一片。

陳其邁說，2012年總統蔡英文選戰敗選，當初他也在現場，人生精彩就是因為沒有寫好劇本，就像他沒想到後來愛貓陳小米爆紅、還有跟樂團滅火器玩人體衝浪，說完陳其邁又忍不住笑說自己唱歌真的不難聽，還現場清唱一句，笑稱「我一定會證明我唱歌還是OK的！」