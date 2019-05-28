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蔡英文、賴清德28日會面　羅文嘉：有見面就是好事

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▲羅文嘉出席淡江大學紙飛機計畫-野台演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅文嘉出席淡江大學紙飛機計畫-野台演講。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

面對民進黨內初選僵局，29日下午將再次舉行中執會討論，總統蔡英文、前行政院長賴清德搶先在28日下午2時於陽明山見面，磋商初選相關事宜長達2小時。民進黨祕書長羅文嘉28日晚間受訪時表示，他認為兩人有見面就是好事。

蔡英文、賴清德28日密會非常低調，五人小組成員都未參與，包括總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦與黨主席卓榮泰都未出席會面。

羅文嘉受訪時表示，談的結果他不知道，不過他覺得有見面就是好事，對於中執會他和黨主席卓榮泰都希望有共識下才來改規則，不希望創下惡例，他認為有歧見不一定就談不攏，手機民調達成共識不難，兩人或三人對比如果談不攏也可以都納入，雖然不知道共識能不能建立，但對黨來講希望有共識才能團結打贏選戰。

是否認為蔡賴會面有助於中執會討論，羅文嘉說，具體他不知道，不過他覺得是好的過程，真正的關鍵不在黨內初選，而是對外大選，希望初選不要讓黨內出現裂痕。他也感嘆，「我總覺得在隧道時間不會太長，總是要走出隧道才會有光亮」。

至於獨派號召包圍黨中央，羅文嘉說，大家都是一家人，可以表達意見，但一定要保持冷靜，越艱困越要有智慧和勇氣。

行政院副院長陳其邁受訪時則再喊話蔡英文及賴清德，相信兩人都是有智慧的人，對它們有很高期待，期待兩人都能了解基層焦慮，不要讓大家失望。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決,羅文嘉,陳其邁

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