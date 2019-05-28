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長榮航空訴求協商公開透明　喊話工會「來不及準備直播可擇期再開」

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▲▼桃園市空服員職業工會臨時改往勞動部協商，雙方談判破局。（圖／記者胡順惠攝）

▲長榮航空勞資將展開二次協商會議，長榮航空訴求工會全程開放直播、媒體旁聽。（圖／記者胡順惠攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空今（28）日行文桃園市空服員職業工會，訴求5月29日重啟協商第二次會議能開放媒體旁聽及直播，也希望桃空職工就先前公司已經於第一次會議針對勞工董事、日支費調整、疲勞航班改善、參與人評會等四項對案，提出工會的意見，並先行完成5月24日第一次重啟協商會議紀錄之確認程序後，再進行第二次協商會議。

長榮航空指出，桃空職工在5月24日協商會議拒絕直播，也不開放媒體旁聽，雖尊重桃空職工的決定，但協商會議結束後，桃空職工隨即於臉書官網發布工會訴求與資方回應對照圖，內容刻意扭曲長榮航空提出的對案，藉此資訊不對等手段激化公司與空服員對立。

▲▼長榮空服員工會到長榮公司大門口開記者會，表示要再和資方協商，不會在端午節罷工。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲長榮空服員工會日前曾到長榮公司大門口開記者會，表示願和資方協商，並承諾不會在端午節罷工。（圖／記者沈繼昌攝）。

此等密室協商後再惡意中傷的行徑，長榮航空表示無法認同，也再次證明直播以及開放媒體旁聽的必要性，以避免造成會後各說各話的狀況，因此長榮航空建議桃空職工，如果此次會議來不及準備直播，可以擇期再開會協商。

5月24日勞資重啟協商第一次會議是由桃空職工提出，長榮航空也於會議中對於增設勞工董事、調整日支費、改善勞航班改善、參與人評會機制等4項訴求提出對案，其餘4項訴求由於時間因素未能開啟討論。

▲▼長榮航空針對空服員工會訴求提出之對案。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空針對空服員工會訴求提出之對案。（圖／長榮航空提供）

然而，5月24日協商會議時，桃空職工只單方面要求公司提出8項對案，卻不願意具體表達意見，也不願意討論，並於主席宣布散會前，工會協商代表即自行離席，未完成雙方簽名確認，由此行徑實看不出桃空職工提出重啟協商的誠意。

長榮航空以坦然的態度面對勞資爭議，不會拒絕協商會議，但絕對無法接受桃空職工一再抹黑，不誠信的協商方式，也呼籲桃空職工停止操弄不實言論，激化勞資雙方的關係，回歸理性、誠信協商的本質。

對此，桃空職空表示，誠切期望能與長榮航空早日達成共識，因此已充分釋出善意，主動於5月16日公開承諾「端午不罷工」、主動邀請5月29日重啟協商，且為了縮小勞資隔閡，兩方更特別於5月23日辦理會前會，討論重啟協商相關事項，本會對重啟協商實抱有期盼，希望長榮航空能尊重並遵守會前會共識。

桃空職工說，依據本會與長榮航空5月23日會前會共識，長榮航空應於5月24日提出八項訴求對案，此舉方能讓工會和資方盡早進入對案的實質討論，然長榮航空在5月24日仍然只提出四項訴求對案。本會自然願意就目前對案進行意見交換，但仍呼籲長榮航空公司應於5月29日提出八項訴求完整對案，維繫勞資互信，早日拿出有誠意的方案才是解決勞資爭議之道。

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關鍵字：長榮航空,長榮航空空服員,桃園市空服員職業工會

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