長榮航空機上過夜包獲5大獎　Georg Jensen、Sport b.聯名款都得獎

▲長榮航空最佳商務艙過夜包（Georg Jensen）。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空與世界各大知名品牌合作推出的機上過夜包廣受旅客喜愛，日前於德國漢堡舉行的國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會WTCE（World Travel Catering & Onboard Services EXPO），一舉榮獲五大獎項，此博覽會素有服務用品奧斯卡之稱。

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▲長榮航空於國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會WTCE一舉獲得六面獎牌，其中包括五面最佳過夜包，一面最佳經濟艙紡織品。（圖／長榮航空提供）

這次長榮航空獲得的獎項為，英國運輸業雜誌Onboard Hospitality所頒發「最佳商務艙過夜包（Georg Jensen）」、「最佳商務艙過夜包（Salvatore Ferragamo）」、「最佳豪華經濟艙過夜包（Sport b.）」，加拿大專業航空雜誌PAX International頒發「最佳亞洲經濟艙過夜包（Sport b.）」，全球知名雜誌TravelPlus頒發「最佳豪華經濟艙過夜包（FURLA）」。

▲長榮航空最佳豪華經濟艙過夜包、最佳亞洲經濟艙過夜包（Sport b.）。（圖／長榮航空提供）

▼長榮航空最佳豪華經濟艙過夜包（FURLA）。（圖／長榮航空提供）

此外，長榮航空與澳洲創意機構Buzz合作，以100%塑料瓶回收製成的ecoTHREAD™環保毛毯獲得Onboard Hospitality頒發的「最佳經濟艙紡織品」。

▲長榮航空最佳商務艙過夜包（Salvatore Ferragamo）。（圖／長榮航空提供）

▼最佳經濟艙紡織品。（圖／長榮航空提供）

Onboard Hospitality為英國運輸業雜誌，每年均邀請產業界讀者、專業評審，共同評選各航空公司的機上服務並給予獎牌肯定； PAX International專業航空雜誌每年舉辦PAX International Readership Awards選出機艙內各項設施及用品的優勝者。TravelPlus雜誌則每年舉辦TravelPlus Airline Amenity Bag Awards，專精於推廣與評鑑航空公司的過夜包，廣邀民眾票選年度各類最佳過夜包獎得主。

▲長榮航空服務品本部協理劉瑛（中）代表出席領獎。（圖／長榮航空提供）

長榮航空不斷求新求變，提供給旅客創新且優質的服務。每年屢獲飛航安全、整體服務、艙等設備等各領域之國際大獎，皆是對長榮航空的肯定。未來長榮航空也會持續提升服務品質，帶給旅客超越期待的飛行體驗。